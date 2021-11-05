https://ria.ru/20211105/dni-1757798264.html

Волгоградская область не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Волгоградская область не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2021

Волгоградская область не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Волгоградская область не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, с понедельника предприятия региона приступают к плановой работе, сообщает в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:00

2021-11-05T14:00

2021-11-05T14:35

распространение коронавируса

общество

волгоградская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВОЛГОГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Волгоградская область не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, с понедельника предприятия региона приступают к плановой работе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.Ранее оперштаб Волгоградской области сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только вакцинированным гражданам или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста, также только привитые смогут приобрести билеты на междугородние автобусы. С 30 октября введен режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет, запрещены проведение развлекательных мероприятий и работа общепита с 23.00 до 06.00. А с 1 по 7 ноября непродовольственные магазины обслуживают только привитых жителей области. Также на этот период в регионе приостанавливаются проведение массовых мероприятий, работа спортивных комплексов, бассейнов, бань и кинотеатров."8 ноября завершается установленный президентом период дополнительных нерабочих дней. Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова в сообщении.Отмечается, что в ходе заседания оперативного штаба принято решение о сохранении режима самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей старше 60 лет, а также продлевается требование сертификатов о вакцинации при посещении непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, театров, музеев и фитнес-центров. При этом такая же мера будет действовать при посещении организаций культуры и спорта, бытового обслуживания населения. Сертификаты или справки о перенесенной болезни, по данным ведомства, будут требовать и при продаже проездных билетов на общественный транспорт.

https://ria.ru/20211105/yakutiya-1757791971.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, волгоградская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии