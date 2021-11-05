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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/dni-1757798264.html
Волгоградская область не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Волгоградская область не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2021
Волгоградская область не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Волгоградская область не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, с понедельника предприятия региона приступают к плановой работе, сообщает в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:00
2021-11-05T14:35
распространение коронавируса
общество
волгоградская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОЛГОГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Волгоградская область не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, с понедельника предприятия региона приступают к плановой работе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.Ранее оперштаб Волгоградской области сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только вакцинированным гражданам или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста, также только привитые смогут приобрести билеты на междугородние автобусы. С 30 октября введен режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет, запрещены проведение развлекательных мероприятий и работа общепита с 23.00 до 06.00. А с 1 по 7 ноября непродовольственные магазины обслуживают только привитых жителей области. Также на этот период в регионе приостанавливаются проведение массовых мероприятий, работа спортивных комплексов, бассейнов, бань и кинотеатров."8 ноября завершается установленный президентом период дополнительных нерабочих дней. Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова в сообщении.Отмечается, что в ходе заседания оперативного штаба принято решение о сохранении режима самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей старше 60 лет, а также продлевается требование сертификатов о вакцинации при посещении непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, театров, музеев и фитнес-центров. При этом такая же мера будет действовать при посещении организаций культуры и спорта, бытового обслуживания населения. Сертификаты или справки о перенесенной болезни, по данным ведомства, будут требовать и при продаже проездных билетов на общественный транспорт.
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общество, волгоградская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:00 05.11.2021 (обновлено: 14:35 05.11.2021)
 
Волгоградская область не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Волгоградская область не будет продлевать нерабочие дни, но сохранит ряд ограничений

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Волгоградская область не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, с понедельника предприятия региона приступают к плановой работе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
Ранее оперштаб Волгоградской области сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только вакцинированным гражданам или с предъявлением отрицательного ПЦР-теста, также только привитые смогут приобрести билеты на междугородние автобусы. С 30 октября введен режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет, запрещены проведение развлекательных мероприятий и работа общепита с 23.00 до 06.00. А с 1 по 7 ноября непродовольственные магазины обслуживают только привитых жителей области. Также на этот период в регионе приостанавливаются проведение массовых мероприятий, работа спортивных комплексов, бассейнов, бань и кинотеатров.
"8 ноября завершается установленный президентом период дополнительных нерабочих дней. Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции", - цитирует ведомство слова губернатора региона Андрея Бочарова в сообщении.
Отмечается, что в ходе заседания оперативного штаба принято решение о сохранении режима самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей старше 60 лет, а также продлевается требование сертификатов о вакцинации при посещении непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, театров, музеев и фитнес-центров. При этом такая же мера будет действовать при посещении организаций культуры и спорта, бытового обслуживания населения. Сертификаты или справки о перенесенной болезни, по данным ведомства, будут требовать и при продаже проездных билетов на общественный транспорт.
Якутск - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 12:40Распространение коронавируса
В Якутии отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября
 
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