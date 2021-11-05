https://ria.ru/20211105/diplomaty-1757839345.html
Россия и США проведут "консультации по двухсторонним раздражителям"
Россия и США проведут "консультации по двухсторонним раздражителям" - РИА Новости, 05.11.2021
Россия и США проведут "консультации по двухсторонним раздражителям"
Представители министерства иностранных дел России и госдепартамента США в ближайшие дни проведут консультации, посвященные "раздражителям" в двусторонних... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T23:37
2021-11-05T23:37
2021-11-05T23:58
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сергей кошелев
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Представители министерства иностранных дел России и госдепартамента США в ближайшие дни проведут консультации, посвященные "раздражителям" в двусторонних отношениях: будут обсуждаться в том числе вопросы консульского обеспечения, заявил в пятницу советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев."Буквально в ближайшие дни мы ожидаем, что состоится встреча руководителей российского направления в госдепартаменте и американского направления в МИД России. Очень рассчитываем, что встреча состоится - мы ее называем "консультации по двухсторонним раздражителям", в ходе которых будут в том числе решаться вопросы, связанные с нормализацией ситуации на направлении консульского обеспечения консульских служб", - сказал Кошелев в эфире телеканала RTVI.Он также прокомментировал возможность нормализации выдачи американских виз в Москве. По его словам, "дипломатия - это искусство переговоров: пока дипломаты разговаривают, есть шанс на то, что мы решим эту проблему"."Мы сейчас разговариваем. Еженедельно у нас ведутся консультации с госдепартаментом, и мы пытаемся все оперативные вопросы решать в ходе переговоров между посольством и представителями российского отдела госдепартамента", - добавил советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне.
https://ria.ru/20211105/posolstvo-1757840379.html
https://ria.ru/20211105/perspektivy-1757839793.html
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сша, россия, в мире, москва, сергей кошелев
23:37 05.11.2021 (обновлено: 23:58 05.11.2021)
Россия и США проведут "консультации по двухсторонним раздражителям"
Дипломаты из России и США проведут "консультации по двухсторонним раздражителям"