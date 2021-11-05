https://ria.ru/20211105/diagnoz-1757835391.html

Медики назвали диагноз Земана

Медики назвали диагноз Земана - РИА Новости, 05.11.2021

Медики назвали диагноз Земана

Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени, сообщил журналистам член медконсилиума по наблюдению за здоровьем лидера хирург Павел Пафко. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:33

2021-11-05T22:33

2021-11-05T23:18

чехия

в мире

милош земан

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ПРАГА, 5 ноя — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени, сообщил журналистам член медконсилиума по наблюдению за здоровьем лидера хирург Павел Пафко.По словам Пафко, в свое время оперировавшего первого чешского президента Вацлава Гавела, в желудок Земану ввели питательный зонд для кормления — так называемый PEG."Как долго он (зонд. — Прим. ред.) будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", — пояснил медик.Он добавил, что говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) пока преждевременно — это может занять три-четыре недели.Земан находится на лечении в ЦВГ в Праге с 10 октября. При госпитализации его лечащий врач Мирослав Заворал сообщал, что пациента поместили в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он тогда отказался без согласия президента.Глава сената Милош Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. В нем говорится, что Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем — неправдоподобной.Однако утром 4 ноября, как заявила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке, состояние здоровья президента улучшилось и его перевели из реанимации в обычную палату.В свою очередь, в пятницу члены медконсилиума также пришли к выводу, что пациенту стало лучше, но он пока не готов полностью выполнять свою работу.В пятницу Земан переговорил по телефону с главой кабмина Андреем Бабишем, а в субботу намерен связаться с Петром Фиалой, кандидатом в премьеры от выигравшей парламентские выборы коалиции либеральных партий "Вместе". Первое заседание нового состава парламента назначено на 8 ноября.

https://ria.ru/20211105/zeman-1757797290.html

https://ria.ru/20211019/zeman-1755186118.html

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чехия, в мире, милош земан