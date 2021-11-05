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Медики назвали диагноз Земана
Медики назвали диагноз Земана - РИА Новости, 05.11.2021
Медики назвали диагноз Земана
Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени, сообщил журналистам член медконсилиума по наблюдению за здоровьем лидера хирург Павел Пафко. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:33
2021-11-05T23:18
чехия
в мире
милош земан
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ПРАГА, 5 ноя — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени, сообщил журналистам член медконсилиума по наблюдению за здоровьем лидера хирург Павел Пафко.По словам Пафко, в свое время оперировавшего первого чешского президента Вацлава Гавела, в желудок Земану ввели питательный зонд для кормления — так называемый PEG."Как долго он (зонд. — Прим. ред.) будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", — пояснил медик.Он добавил, что говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) пока преждевременно — это может занять три-четыре недели.Земан находится на лечении в ЦВГ в Праге с 10 октября. При госпитализации его лечащий врач Мирослав Заворал сообщал, что пациента поместили в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он тогда отказался без согласия президента.Глава сената Милош Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. В нем говорится, что Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем — неправдоподобной.Однако утром 4 ноября, как заявила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке, состояние здоровья президента улучшилось и его перевели из реанимации в обычную палату.В свою очередь, в пятницу члены медконсилиума также пришли к выводу, что пациенту стало лучше, но он пока не готов полностью выполнять свою работу.В пятницу Земан переговорил по телефону с главой кабмина Андреем Бабишем, а в субботу намерен связаться с Петром Фиалой, кандидатом в премьеры от выигравшей парламентские выборы коалиции либеральных партий "Вместе". Первое заседание нового состава парламента назначено на 8 ноября.
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чехия, в мире, милош земан
22:33 05.11.2021 (обновлено: 23:18 05.11.2021)
 
Медики назвали диагноз Земана

Член медицинского консилиума: у Земана цирроз печени, ему установили зонд для кормления

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 5 ноя — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан страдает циррозом печени, сообщил журналистам член медконсилиума по наблюдению за здоровьем лидера хирург Павел Пафко.

"У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками", — сказал он.

По словам Пафко, в свое время оперировавшего первого чешского президента Вацлава Гавела, в желудок Земану ввели питательный зонд для кормления — так называемый PEG.
"Как долго он (зонд. — Прим. ред.) будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", — пояснил медик.
Он добавил, что говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) пока преждевременно — это может занять три-четыре недели.
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Земан находится на лечении в ЦВГ в Праге с 10 октября. При госпитализации его лечащий врач Мирослав Заворал сообщал, что пациента поместили в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он тогда отказался без согласия президента.
Глава сената Милош Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. В нем говорится, что Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем — неправдоподобной.
Однако утром 4 ноября, как заявила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке, состояние здоровья президента улучшилось и его перевели из реанимации в обычную палату.
В свою очередь, в пятницу члены медконсилиума также пришли к выводу, что пациенту стало лучше, но он пока не готов полностью выполнять свою работу.
В пятницу Земан переговорил по телефону с главой кабмина Андреем Бабишем, а в субботу намерен связаться с Петром Фиалой, кандидатом в премьеры от выигравшей парламентские выборы коалиции либеральных партий "Вместе". Первое заседание нового состава парламента назначено на 8 ноября.
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