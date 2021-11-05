https://ria.ru/20211105/delo-1757805057.html
Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передадут в СК
Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передадут в СК - РИА Новости, 05.11.2021
Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передадут в СК
Дело о нападении четырех мужчин на отца с ребенком в Новой Москве будет передано для расследования в территориальный орган столичного СК, сообщается в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:39
2021-11-05T15:39
2021-11-05T15:55
происшествия
telegram (приложение)
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дело о нападении четырех мужчин на отца с ребенком в Новой Москве будет передано для расследования в территориальный орган столичного СК, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки изъято и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин, предположительно, приезжих, на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
https://ria.ru/20211105/izbienie-1757794617.html
новая москва
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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
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РИА Новости
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происшествия, telegram (приложение), новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
15:39 05.11.2021 (обновлено: 15:55 05.11.2021)
Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передадут в СК
Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках передадут в Следственный комитет