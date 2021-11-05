https://ria.ru/20211105/delo-1757805057.html

Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передадут в СК

Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передадут в СК - РИА Новости, 05.11.2021

Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передадут в СК

Дело о нападении четырех мужчин на отца с ребенком в Новой Москве будет передано для расследования в территориальный орган столичного СК, сообщается в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:39

2021-11-05T15:39

2021-11-05T15:55

происшествия

telegram (приложение)

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дело о нападении четырех мужчин на отца с ребенком в Новой Москве будет передано для расследования в территориальный орган столичного СК, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело по факту хулиганских действий в микрорайоне Новые Ватутинки изъято и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых мужчин, предположительно, приезжих, на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

https://ria.ru/20211105/izbienie-1757794617.html

новая москва

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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-05T15:39 true PT0M31S

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происшествия, telegram (приложение), новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве