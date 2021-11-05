https://ria.ru/20211105/dalay-lama-1757784343.html

Далай-лама рассказал о будущем России

Далай-лама рассказал о будущем России - РИА Новости, 05.11.2021

Далай-лама рассказал о будущем России

Роль России в будущем мире очень важна, в ее традиционно буддийских регионах возрождается интерес к учению Будды, которое необходимо глубже исследовать, заявил... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:11

2021-11-05T11:11

2021-11-05T11:11

религия

рига

москва

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Роль России в будущем мире очень важна, в ее традиционно буддийских регионах возрождается интерес к учению Будды, которое необходимо глубже исследовать, заявил Далай-лама XIV в пятницу на онлайн-учениях для россиян в ответ на вопрос РИА Новости."Географически Россия очень важна. Эта часть мира очень важна. Традиционно ряд российских республик, регионов являются буддийскими – их население практикует буддизм. И многие выдающиеся буддийские наставники происходят из этих республик", - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос РИА Новости о роли России в будущем.В настоящее время, по его словам, в российских буддийских регионах наблюдается "новый интерес к учению Будды". "Наиважнейшим сейчас является образование: необходимо изучать буддизм", - призвал Далай-лама.Во многих регионах России, добавил он, буддизм – "часть традиционной религиозной культуры предков". "Очень важно, чтобы вы сохраняли культурные богатства своих предков", - обратился к россиянам Далай-лама.По его словам, буддийские логика и философия, академические знания, в том числе о различных видах сознания и логических доводов, позволяют глубже познавать благородные истины, избавляться от неведения, от "цепляния за якобы истинное существование явлений", включая "цепляние за свое "я". Буддийские практики развивают также любовь и сострадание. Все это позволяет людям устранять омрачения, ослаблять привязанности, гнев, уменьшать страдания. И современная западная наука, в частности, квантовая физика, обнаруживает все больше параллелей с буддийским учением.Всемирно известный духовный лидер напомнил также, что санскритская традиция буддизма предполагает заботу "о благе всех живых существ в миллиардах вселенных", однако можно говорить "более практично" - "о тех живых существах, которые наполняют этот мир, Землю". "В окружающей нас среде проживают семь миллиардов человек, счастье, здоровье и благополучие которых напрямую связаны с окружающей средой… Мы должны понимать, что все являемся единым человечеством и всем нам необходима чистая окружающая среда", - заключил Далай-лама.Учения Далай-ламыДалай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете. С 2020 года Далай-лама встречается с россиянами при помощи видеосвязи, находясь в своей резиденции в Дхарамсале.В 2021 году онлайн-учения Далай-ламы для буддистов России проходят 4-5 ноября и посвящены разъяснению трактата Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр", а также ответам на актуальные вопросы россиян. Они транслируются с синхронным переводом на русский язык на платформе Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва, http://savetibet.ru). Фонд выступает организатором учений наряду с Буддийским центром "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управлением Камбы-ламы Республики Тыва и также расположенным в столице Центром тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20210729/dalay-lama-1743334751.html

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757708531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рига, москва, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия