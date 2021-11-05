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В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании
В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании - РИА Новости, 06.11.2021
В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании
Участники ежегодного Марша миллиона масок, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-05T22:06
2021-11-06T01:55
в мире
джулиан ассанж
борис джонсон
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ЛОНДОН, 5 ноя — РИА Новости. Участники ежегодного Марша миллиона масок, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает корреспондент РИА Новости.Движение объединяет "хактивистов", которые отстаивают идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете.Вечером участники акции собрались на Трафальгарской площади и выставили картонную куклу Бориса Джонсона, которую позже сожгли. В район площади стянуты большие силы полиции, однако она пока не вмешивается. Некоторые участники требуют освобождения Джулиана Ассанжа, другие — отмены COVID-паспортов. Еще одна группа демонстрантов пришла с огромным флагом с надписью "Трамп победил".Участники акции продолжают стягиваться на площадь.
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в мире, джулиан ассанж, борис джонсон
22:06 05.11.2021 (обновлено: 01:55 06.11.2021)
 
В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании

В Лондоне участники Марша миллиона масок сожгли чучело премьера Великобритании Джонсона

© РИА Новости / Жанна МанукянМарш миллиона масок Лондон, Трафальгарская площадь, 5 ноября 2021
Марш миллиона масок Лондон, Трафальгарская площадь, 5 ноября 2021 - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Жанна Манукян
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ЛОНДОН, 5 ноя — РИА Новости. Участники ежегодного Марша миллиона масок, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает корреспондент РИА Новости.
Движение объединяет "хактивистов", которые отстаивают идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете.
Вечером участники акции собрались на Трафальгарской площади и выставили картонную куклу Бориса Джонсона, которую позже сожгли. В район площади стянуты большие силы полиции, однако она пока не вмешивается. Некоторые участники требуют освобождения Джулиана Ассанжа, другие — отмены COVID-паспортов. Еще одна группа демонстрантов пришла с огромным флагом с надписью "Трамп победил".
Участники акции продолжают стягиваться на площадь.
 
В миреДжулиан АссанжБорис Джонсон
 
 
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