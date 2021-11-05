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В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании

В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании - РИА Новости, 06.11.2021

В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании

Участники ежегодного Марша миллиона масок, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-05T22:06

2021-11-05T22:06

2021-11-06T01:55

в мире

джулиан ассанж

борис джонсон

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ЛОНДОН, 5 ноя — РИА Новости. Участники ежегодного Марша миллиона масок, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает корреспондент РИА Новости.Движение объединяет "хактивистов", которые отстаивают идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете.Вечером участники акции собрались на Трафальгарской площади и выставили картонную куклу Бориса Джонсона, которую позже сожгли. В район площади стянуты большие силы полиции, однако она пока не вмешивается. Некоторые участники требуют освобождения Джулиана Ассанжа, другие — отмены COVID-паспортов. Еще одна группа демонстрантов пришла с огромным флагом с надписью "Трамп победил".Участники акции продолжают стягиваться на площадь.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, джулиан ассанж, борис джонсон