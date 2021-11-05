https://ria.ru/20211105/chuchelo-1757833228.html
В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании
В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании - РИА Новости, 06.11.2021
В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании
Участники ежегодного Марша миллиона масок, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-05T22:06
2021-11-05T22:06
2021-11-06T01:55
в мире
джулиан ассанж
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757845358_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_73e82755d36133db19b38bccf8d5ed5c.jpg
ЛОНДОН, 5 ноя — РИА Новости. Участники ежегодного Марша миллиона масок, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает корреспондент РИА Новости.Движение объединяет "хактивистов", которые отстаивают идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете.Вечером участники акции собрались на Трафальгарской площади и выставили картонную куклу Бориса Джонсона, которую позже сожгли. В район площади стянуты большие силы полиции, однако она пока не вмешивается. Некоторые участники требуют освобождения Джулиана Ассанжа, другие — отмены COVID-паспортов. Еще одна группа демонстрантов пришла с огромным флагом с надписью "Трамп победил".Участники акции продолжают стягиваться на площадь.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757845358_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_062c602d90f30e69ab53aa6801284f36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джулиан ассанж, борис джонсон
22:06 05.11.2021 (обновлено: 01:55 06.11.2021)
В Лондоне сожгли чучело премьера Великобритании
В Лондоне участники Марша миллиона масок сожгли чучело премьера Великобритании Джонсона