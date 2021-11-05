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Глава сената Чехии заявил, что повода для лишения Земана полномочий нет
Глава сената Чехии заявил, что повода для лишения Земана полномочий нет - РИА Новости, 05.11.2021
Глава сената Чехии заявил, что повода для лишения Земана полномочий нет
Нет повода для лишения президента Чехии Милоша Земана президентских полномочий по состоянию его здоровья, заявил в пятницу журналистам глава сената Милош... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T17:19
2021-11-05T17:19
в мире
прага
чехия
здоровье - общество
милош земан
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ПРАГА, 5 ноя – РИА Новости. Нет повода для лишения президента Чехии Милоша Земана президентских полномочий по состоянию его здоровья, заявил в пятницу журналистам глава сената Милош Выстрчил после ознакомления с результатами заседания медконсилиума, члены которого наблюдают за здоровьем Земана."Данные консилиума показывают, что президент способен исполнять некоторые рабочие обязанности, как минимум, самые важные. По моему мнению, речь уже не идет о том, чтобы готовить активацию статьи 66 конституции республики (о лишении главы страны президентских полномочий по состоянию здоровья). Необходимо подождать и верить, что состояние его (Земана) здоровья будет и далее улучшаться", - сказал Выстрчил.Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге с 10 октября. Лечащий врач президента Мирослав Заворал сообщал при госпитализации, что Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.Глава сената Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. Согласно письму, Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем - неправдоподобной.Исходя из этого, члены конституционной комиссии сената Чехии, рассмотрев 19 октября ситуацию с состоянием здоровья Земана, предложили начать процедуру временного лишения его президентских полномочий в соответствии со статьей 66 конституции республики в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья. Это может быть реализовано при условии, что за данное решение проголосует большинство депутатов нижней палаты парламента и большинство сенаторов. В таком случае Земан остается президентом республики, но его полномочия далее будут исполнять спикер нижней палаты парламента и премьер.Первое, организационное заседание депутатов нижней палаты, избранных на парламентских выборах 8-9 октября, назначено на 8 ноября. Заседание сената на тему здоровья президента предварительно было намечено на 9 ноября.В четверг Земан, в связи, как заявила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке, с улучшением состояния его здоровья, был переведен из реанимации в обычную палату. Член медконсилиума, созданного для наблюдения за состоянием здоровья президента, Томаш Зима, сообщил журналистам, что консилиум в пятницу пришел к выводу о том, что самочувствие Земана постепенно улучшается, но он пока не готов полностью выполнять свою работу.
https://ria.ru/20211105/zeman-1757797290.html
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в мире, прага, чехия, здоровье - общество, милош земан
17:19 05.11.2021
 
Глава сената Чехии заявил, что повода для лишения Земана полномочий нет

Глава сената Чехии заявил, что повода для лишения Земана президентских полномочий нет

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 5 ноя – РИА Новости. Нет повода для лишения президента Чехии Милоша Земана президентских полномочий по состоянию его здоровья, заявил в пятницу журналистам глава сената Милош Выстрчил после ознакомления с результатами заседания медконсилиума, члены которого наблюдают за здоровьем Земана.
"Данные консилиума показывают, что президент способен исполнять некоторые рабочие обязанности, как минимум, самые важные. По моему мнению, речь уже не идет о том, чтобы готовить активацию статьи 66 конституции республики (о лишении главы страны президентских полномочий по состоянию здоровья). Необходимо подождать и верить, что состояние его (Земана) здоровья будет и далее улучшаться", - сказал Выстрчил.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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Земан пообещал сделать все, чтобы скорее назначить новое правительство
Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге с 10 октября. Лечащий врач президента Мирослав Заворал сообщал при госпитализации, что Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.
Глава сената Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. Согласно письму, Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем - неправдоподобной.
Исходя из этого, члены конституционной комиссии сената Чехии, рассмотрев 19 октября ситуацию с состоянием здоровья Земана, предложили начать процедуру временного лишения его президентских полномочий в соответствии со статьей 66 конституции республики в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья. Это может быть реализовано при условии, что за данное решение проголосует большинство депутатов нижней палаты парламента и большинство сенаторов. В таком случае Земан остается президентом республики, но его полномочия далее будут исполнять спикер нижней палаты парламента и премьер.
Первое, организационное заседание депутатов нижней палаты, избранных на парламентских выборах 8-9 октября, назначено на 8 ноября. Заседание сената на тему здоровья президента предварительно было намечено на 9 ноября.
В четверг Земан, в связи, как заявила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке, с улучшением состояния его здоровья, был переведен из реанимации в обычную палату. Член медконсилиума, созданного для наблюдения за состоянием здоровья президента, Томаш Зима, сообщил журналистам, что консилиум в пятницу пришел к выводу о том, что самочувствие Земана постепенно улучшается, но он пока не готов полностью выполнять свою работу.
Глава Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 12:26
Земан готов принять кандидата в премьеры
 
В миреПрагаЧехияЗдоровье - ОбществоМилош Земан
 
 
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