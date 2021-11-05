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В Чечне прокомментировали сообщения о задержании россиян в Турции
В Чечне прокомментировали сообщения о задержании россиян в Турции - РИА Новости, 05.11.2021
В Чечне прокомментировали сообщения о задержании россиян в Турции
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя сообщения о задержании в Турции выходцев из Чечни по... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:56
2021-11-05T22:56
в мире
турция
дмитрий песков
чеченская республика (чечня)
танжу бильгич
ахмед дудаев
россия
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ГРОЗНЫЙ, 5 ноя – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя сообщения о задержании в Турции выходцев из Чечни по подозрению в шпионаже, назвал их частью "информационной войны", подчеркнув, что турецкие власти официальных заявлений по данному поводу не сделали."Настоящая шпионская драма развернулась на страницах нескольких желтых изданий. Все они как по методичке запестрели заголовками о "шести россиянах, задержанных в Турции по подозрению в шпионаже". Ссылаются они при этом на турецкие власти, которые не сделали к этому моменту абсолютно никаких заявлений по данному поводу ... суть всех измышлений бульварной прессы сводится к тому, что следы супершпионов, задержанных в Стамбуле, ведут в… Чеченскую Республику. Какая неожиданность! Ведь если что-то где-то происходит в мире, то все нити обязательно должны вести к нам", - написал Дудаев на своей официальной странице в Instagram.Он призвал не верить провокациям, являющимся частью "информационной войны", подчеркнув, что "турецкие власти не делали подобных заявлений".Источник РИА Новости ранее сообщал, что шесть человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, и все они являются выходцами из Чечни. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции. Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич заявил РИА Новости, что не располагает информацией об аресте в стране граждан РФ, якобы обвиняемых в шпионаже.
https://ria.ru/20211022/turtsiya-1755872791.html
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"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции
"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции
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в мире, турция, дмитрий песков, чеченская республика (чечня), танжу бильгич, ахмед дудаев, россия
22:56 05.11.2021
 
В Чечне прокомментировали сообщения о задержании россиян в Турции

Чеченский министр Дудаев назвал сообщения о задержании россиян в Турции "шпионской драмой"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМинистр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 5 ноя – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя сообщения о задержании в Турции выходцев из Чечни по подозрению в шпионаже, назвал их частью "информационной войны", подчеркнув, что турецкие власти официальных заявлений по данному поводу не сделали.
"Настоящая шпионская драма развернулась на страницах нескольких желтых изданий. Все они как по методичке запестрели заголовками о "шести россиянах, задержанных в Турции по подозрению в шпионаже". Ссылаются они при этом на турецкие власти, которые не сделали к этому моменту абсолютно никаких заявлений по данному поводу ... суть всех измышлений бульварной прессы сводится к тому, что следы супершпионов, задержанных в Стамбуле, ведут в… Чеченскую Республику. Какая неожиданность! Ведь если что-то где-то происходит в мире, то все нити обязательно должны вести к нам", - написал Дудаев на своей официальной странице в Instagram.
Он призвал не верить провокациям, являющимся частью "информационной войны", подчеркнув, что "турецкие власти не делали подобных заявлений".
Источник РИА Новости ранее сообщал, что шесть человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, и все они являются выходцами из Чечни. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции. Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич заявил РИА Новости, что не располагает информацией об аресте в стране граждан РФ, якобы обвиняемых в шпионаже.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 19:46
МИД обратился к Турции за разъяснениями по вопросу об аресте россиян
 
В миреТурцияДмитрий ПесковЧеченская республика (Чечня)Танжу БильгичАхмед ДудаевРоссия
 
 
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