https://ria.ru/20211105/biznes-1757837797.html

Зеленский предложил украинским олигархам два пути сотрудничества

Зеленский предложил украинским олигархам два пути сотрудничества - РИА Новости, 05.11.2021

Зеленский предложил украинским олигархам два пути сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона "об олигархах" предложил им два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T23:03

2021-11-05T23:03

2021-11-05T23:03

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владимир зеленский

telegram (приложение)

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона "об олигархах" предложил им два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей истории.Президент отметил, что Украина в 1991 году восстановила независимость, но долгое время оставалась зависимой "от интересов крупного бизнеса и большой политики"."Сегодня я подписал закон, который в корне изменит это. Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более чем 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", - написал Зеленский в Telegram.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Зеленский в пятницу сообщил, что подписал закон. Документ еще должен быть опубликован в официальной прессе.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211105/reyting-1757833713.html

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в мире, украина, владимир зеленский, telegram (приложение)