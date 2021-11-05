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Зеленский предложил украинским олигархам два пути сотрудничества
Зеленский предложил украинским олигархам два пути сотрудничества - РИА Новости, 05.11.2021
Зеленский предложил украинским олигархам два пути сотрудничества
Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона "об олигархах" предложил им два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T23:03
2021-11-05T23:03
в мире
украина
владимир зеленский
telegram (приложение)
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона "об олигархах" предложил им два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей истории.Президент отметил, что Украина в 1991 году восстановила независимость, но долгое время оставалась зависимой "от интересов крупного бизнеса и большой политики"."Сегодня я подписал закон, который в корне изменит это. Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более чем 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", - написал Зеленский в Telegram.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Зеленский в пятницу сообщил, что подписал закон. Документ еще должен быть опубликован в официальной прессе.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
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РИА Новости
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в мире, украина, владимир зеленский, telegram (приложение)
23:03 05.11.2021
 
Зеленский предложил украинским олигархам два пути сотрудничества

Президент Украины Зеленский предложил олигархам стать честными бизнесменами

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона "об олигархах" предложил им два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей истории.
Президент отметил, что Украина в 1991 году восстановила независимость, но долгое время оставалась зависимой "от интересов крупного бизнеса и большой политики".
"Сегодня я подписал закон, который в корне изменит это. Мы строим страну, где правила равны для всех. Где политики защищают интересы более чем 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства. Те, кого обычно называют олигархами, имеют теперь всего два пути. Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую". Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", - написал Зеленский в Telegram.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Зеленский в пятницу сообщил, что подписал закон. Документ еще должен быть опубликован в официальной прессе.
Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 22:12
Рейтинг президента Украины обвалился до 25 процентов
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийTelegram (приложение)
 
 
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