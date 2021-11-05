https://ria.ru/20211105/beremennye-1757810481.html

Ученые объяснили, почему беременным необходимо привиться от коронавируса

Ученые объяснили, почему беременным необходимо привиться от коронавируса - РИА Новости, 05.11.2021

Ученые объяснили, почему беременным необходимо привиться от коронавируса

Вирус SARS-CoV-2 способен быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода, поэтому беременным... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:48

2021-11-05T16:48

2021-11-05T18:53

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ЦЮРИХ, 5 ноя — РИА Новости. Вирус SARS-CoV-2 способен быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода, поэтому беременным женщинам необходимо вакцинироваться от коронавируса, сообщает в пятницу Швейцарский институт вирусологии и иммунологии.Отмечается, что исследовательские группы, возглавляемые Марко Алвесом из Института вирусологии в Берне и профессором Дэвидом Бодом из Университетской больницы Лозанны, обнаружили, что SARS-CoV-2 может поражать клетки плаценты человека и размножаться в ней."Это значительный шаг вперед в нашем понимании протекания COVID-19 при беременности. <...> Тысячи вирусных частиц могут быстро образовываться в плаценте. Кроме того, мы заметили, что экспрессия рецептора SARS-CoV-2 в плаценте очень изменчива и специфична для каждой беременности, что может объяснить, почему вирус иногда передается плоду", — приводятся слова Алвеса в сообщении.По данным ученых, у беременных женщин риск заражения коронавирусом на 70% выше по сравнению с популяцией того же возраста. Как сообщается, в случае инфицирования COVID-19 риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода возрастает в два-три раза."Исследование, проведенное исследовательскими группами из Берна и Лозанны, подтверждает рекомендацию о вакцинации беременных женщин. На сегодняшний день несколько сотен тысяч беременных женщин получили вакцину с РНК-мессенджером без увеличения риска для матери и ребенка. Действительно, РНК-мессенджер не проникает в плод, в то время как антитела, выработанные матерью, пересекают плацентарный барьер и, следовательно, защищают ребенка", — отмечается в сообщении.Подчеркивается, что вакцинация против SARS-CoV-2 в настоящее время рекомендуется всем беременным женщинам в Швейцарии.Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что поддерживает вакцинацию от коронавируса в Европе беременных женщин.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757213087.html

https://ria.ru/20211007/zachatie-1753582565.html

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в мире, вакцинация, берн (город), европа, лозанна, коронавирусы, коронавирус covid-19