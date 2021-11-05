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В Белоруссии заявления Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками
В Белоруссии заявления Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками - РИА Новости, 05.11.2021
В Белоруссии заявления Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками
Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что сообщения минобороны Польши о провокациях с белорусской стороны... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:26
2021-11-05T15:26
в мире
литва
варшава
белоруссия
чехия
мид белоруссии
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что сообщения минобороны Польши о провокациях с белорусской стороны на границе наполнены выдумками, не имеют доказательной базы и направлены на создание негативного образа Белоруссии.Министерство обороны Польши в пятницу заявило, что зафиксированы на границе "провокации" с белорусской стороны. По данным ведомства, белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов, но пистолет не сработал. Кроме того, в Варшаве заявили, что "пятеро вооруженных белорусов пытались сломать забор с криками о том, что будут стрелять по польским военным". Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал. В четверг МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского, дипломату было "жестко указано" на недопустимость нагнетания обстановки на границе. В МИД поясняли, что внимание польской стороны обращено на то, что тиражирование абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы."Представители польского минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это все направлено на создание негативного образа Беларуси", - сказал Бычковский. По его словам, "помимо словесных заявлений минобороны Польши, у них ничего нет и быть не может"."Сопредельной стороной продолжается нагнетание обстановки вокруг ситуации, складывающейся на границе", - констатировал Бычковский.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20211105/polsha-1757796680.html
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в мире, литва, варшава, белоруссия, чехия, мид белоруссии, евросоюз, александр лукашенко, министерство обороны польши
15:26 05.11.2021
 
В Белоруссии заявления Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками

Пограничники Белоруссии: выдумки Польши направлены на создание негативного образа Минска

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что сообщения минобороны Польши о провокациях с белорусской стороны на границе наполнены выдумками, не имеют доказательной базы и направлены на создание негативного образа Белоруссии.
Министерство обороны Польши в пятницу заявило, что зафиксированы на границе "провокации" с белорусской стороны. По данным ведомства, белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов, но пистолет не сработал. Кроме того, в Варшаве заявили, что "пятеро вооруженных белорусов пытались сломать забор с криками о том, что будут стрелять по польским военным". Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал. В четверг МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского, дипломату было "жестко указано" на недопустимость нагнетания обстановки на границе. В МИД поясняли, что внимание польской стороны обращено на то, что тиражирование абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы.
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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Варшава заявила о новой провокации со стороны белорусских военных
"Представители польского минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это все направлено на создание негативного образа Беларуси", - сказал Бычковский. По его словам, "помимо словесных заявлений минобороны Польши, у них ничего нет и быть не может".
"Сопредельной стороной продолжается нагнетание обстановки вокруг ситуации, складывающейся на границе", - констатировал Бычковский.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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В миреЛитваВаршаваБелоруссияЧехияМИД БелоруссииЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны Польши
 
 
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