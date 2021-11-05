https://ria.ru/20211105/belorussiya-1757803997.html

В Белоруссии заявления Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками

В Белоруссии заявления Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками - РИА Новости, 05.11.2021

В Белоруссии заявления Варшавы о провокациях на границе назвали выдумками

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что сообщения минобороны Польши о провокациях с белорусской стороны... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:26

2021-11-05T15:26

2021-11-05T15:26

в мире

литва

варшава

белоруссия

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мид белоруссии

евросоюз

александр лукашенко

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что сообщения минобороны Польши о провокациях с белорусской стороны на границе наполнены выдумками, не имеют доказательной базы и направлены на создание негативного образа Белоруссии.Министерство обороны Польши в пятницу заявило, что зафиксированы на границе "провокации" с белорусской стороны. По данным ведомства, белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов, но пистолет не сработал. Кроме того, в Варшаве заявили, что "пятеро вооруженных белорусов пытались сломать забор с криками о том, что будут стрелять по польским военным". Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал. В четверг МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского, дипломату было "жестко указано" на недопустимость нагнетания обстановки на границе. В МИД поясняли, что внимание польской стороны обращено на то, что тиражирование абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы."Представители польского минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это все направлено на создание негативного образа Беларуси", - сказал Бычковский. По его словам, "помимо словесных заявлений минобороны Польши, у них ничего нет и быть не может"."Сопредельной стороной продолжается нагнетание обстановки вокруг ситуации, складывающейся на границе", - констатировал Бычковский.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20211105/polsha-1757796680.html

https://ria.ru/20211104/polsha-1757698072.html

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варшава

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в мире, литва, варшава, белоруссия, чехия, мид белоруссии, евросоюз, александр лукашенко, министерство обороны польши