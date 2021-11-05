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Мэра Белогорска, задержанного за взятку, отправили в СИЗО
Мэра Белогорска, задержанного за взятку, отправили в СИЗО - РИА Новости, 05.11.2021
Мэра Белогорска, задержанного за взятку, отправили в СИЗО
Мэр Белогорска Игорь Ипатко, задержанный за взятку в 1,4 миллиона рублей, взят под стражу, он пробудет в СИЗО ближайшие два месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:27
2021-11-05T13:48
происшествия
белогорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евпатория
симферополь
россия
евгений исаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Мэр Белогорска Игорь Ипатко, задержанный за взятку в 1,4 миллиона рублей, взят под стражу, он пробудет в СИЗО ближайшие два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.Ипатко был задержан в начале ноября при получении взятки с поличным от предпринимателя. Сумма взятки - 1,4 миллиона рублей. Теперь ему грозит до 15 лет заключения и штраф в 70-кратном размере от взятки (то есть без малого 100 миллионов рублей)."Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.Решение вынес Киевский районный суд города Симферополя.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.Кроме того, в октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Прошли обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/ipatko-1757526244.html
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происшествия, белогорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евпатория, симферополь, россия, евгений исаков
13:27 05.11.2021 (обновлено: 13:48 05.11.2021)
 
Мэра Белогорска, задержанного за взятку, отправили в СИЗО

Мэра Белогорска, задержанного за взятку в 1,4 миллиона рублей, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Мэр Белогорска Игорь Ипатко, задержанный за взятку в 1,4 миллиона рублей, взят под стражу, он пробудет в СИЗО ближайшие два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
Ипатко был задержан в начале ноября при получении взятки с поличным от предпринимателя. Сумма взятки - 1,4 миллиона рублей. Теперь ему грозит до 15 лет заключения и штраф в 70-кратном размере от взятки (то есть без малого 100 миллионов рублей).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Мэру Белогорска грозит до 15 лет тюрьмы за получение взятки
"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.
Решение вынес Киевский районный суд города Симферополя.
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.
Кроме того, в октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Прошли обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 19:38
В Крыму задержали главу администрации города Белогорска Ипатко
 
ПроисшествияБелогорскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕвпаторияСимферопольРоссияЕвгений Исаков
 
 
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