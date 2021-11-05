https://ria.ru/20211105/belogorsk-1757795945.html

Мэра Белогорска, задержанного за взятку, отправили в СИЗО

Мэра Белогорска, задержанного за взятку, отправили в СИЗО - РИА Новости, 05.11.2021

Мэра Белогорска, задержанного за взятку, отправили в СИЗО

Мэр Белогорска Игорь Ипатко, задержанный за взятку в 1,4 миллиона рублей, взят под стражу, он пробудет в СИЗО ближайшие два месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:27

2021-11-05T13:27

2021-11-05T13:48

происшествия

белогорск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евпатория

симферополь

россия

евгений исаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Мэр Белогорска Игорь Ипатко, задержанный за взятку в 1,4 миллиона рублей, взят под стражу, он пробудет в СИЗО ближайшие два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.Ипатко был задержан в начале ноября при получении взятки с поличным от предпринимателя. Сумма взятки - 1,4 миллиона рублей. Теперь ему грозит до 15 лет заключения и штраф в 70-кратном размере от взятки (то есть без малого 100 миллионов рублей)."Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.Решение вынес Киевский районный суд города Симферополя.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко, глава Симферопольского района Дионис Алексанов.Кроме того, в октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Прошли обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/ipatko-1757526244.html

https://ria.ru/20211102/krym-1757446043.html

белогорск

евпатория

симферополь

россия

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происшествия, белогорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евпатория, симферополь, россия, евгений исаков