00:55 05.11.2021 (обновлено: 01:27 05.11.2021)
Кулеба заявил, что применение Bayraktar не нарушает минские договоренности
Кулеба заявил, что применение Bayraktar на Донбассе не нарушает минские договоренности
© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина выполнила все процедуры, предусмотренные Минским договоренностями и договоренностями в рамках Трехсторонней контактной группы, прежде чем задействовать Bayraktar на Донбассе, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Генштаб вооруженных сил Украины ранее заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе.
"На самом деле, согласно Минским договоренностям, никаких "серых зон" не существует, и об этом тоже надо говорить. Если говорить о применении Bayraktar, Украина выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в Трехсторонней контактной группе, которые в таких случаях применяются, прежде чем задать удар", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.