https://ria.ru/20211105/bayraktar-1757761546.html

Кулеба заявил, что применение Bayraktar не нарушает минские договоренности

Кулеба заявил, что применение Bayraktar не нарушает минские договоренности - РИА Новости, 05.11.2021

Кулеба заявил, что применение Bayraktar не нарушает минские договоренности

Украина выполнила все процедуры, предусмотренные Минским договоренностями и договоренностями в рамках Трехсторонней контактной группы, прежде чем задействовать... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T00:55

2021-11-05T00:55

2021-11-05T01:27

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донецкая народная республика

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дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

россия

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Украина выполнила все процедуры, предусмотренные Минским договоренностями и договоренностями в рамках Трехсторонней контактной группы, прежде чем задействовать Bayraktar на Донбассе, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Генштаб вооруженных сил Украины ранее заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756916964.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия