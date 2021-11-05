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https://ria.ru/20211105/bayden-1757788825.html
"Путин съест его на обед". Россия станет для Байдена настоящим испытанием
WSJ: Россия — следующий экзамен для Байдена - РИА Новости, 05.11.2021
"Путин съест его на обед". Россия станет для Байдена настоящим испытанием
Джо Байдену предстоит проверка на прочность в построении отношений с Россией, заявил американский сенатор-республиканец Том Коттон в статье для газеты The Wall... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:58
2021-11-05T15:31
киев
мексика
дмитрий песков
джо байден
газпром
марк милли
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Джо Байдену предстоит проверка на прочность в построении отношений с Россией, заявил американский сенатор-республиканец Том Коттон в статье для газеты The Wall Street Journal.По его мнению, президенту США нужно срочно отвлечься от климатической повестки и переключить внимание на Москву и ее "агрессивные действия" по отношению к Киеву. Сенатор Коттон вновь обратился к ранее опровергнутой Кремлем информации о стягивании к российским границам Вооруженных сил и поспешил объявить европейский топливный кризис желанием Кремля перекрыть поток газа и тем самым использовать свое влияние на рынке энергоносителей в политических целях, хотя ранее "Газпром" подтверждал наращивание экспорта топлива в Европу.Американского политика не устроила реакция Джо Байдена на происходящее. В очередной раз в качестве необходимых мер были названы поставки на Украину летального оружия и изоляция России от мирового финансового рынка. "Если Байден не хочет, чтобы за Афганистаном последовала еще одна геополитическая катастрофа, ему следует немедленно предпринять несколько шагов для сдерживания России и заставить Путина занять оборонительную позицию", — заявил Коттон.Читатели The Wall Street Journal не согласились с мнением автора об агрессии России, однако допустили, что многие решения американского президента заставляют усомниться в его компетентности."О каком "вторжении" идет речь, это же "кризис". Пожалуйста, хватит называть это "вторжением", это может спровоцировать экстремистское насилие… А, погодите! Моя вина, вы ж про украинскую границу. Продолжайте в том же духе!" — напомнил пользователь Charles Meissner основную разницу между освещением политических событий России и США."Байден не лидер, он не мыслитель, он просто ведомый. Его волнует будущее Украины не больше, чем Хантера, он не может предугадать игру на три-четыре хода вперед. Он играет в шашки, а не в шахматы", — написал HARRY BROERTJES."Статья называется "Россия — следующая внешнеполитическая проверка Байдена", но должна бы называться "Россия — следующая внешнеполитическая неудача Байдена". Администрация Байдена на самом деле — третий срок президента Обамы", — уверен Darnell Williams."Экзамен для Байдена? Да Путин съест его на обед. Эти четыре года будут для нас долгими", — заявил JAMES SCHAAD.Однако некоторые читатели нашли в положении лидера США положительные стороны. "Для Байдена есть свои плюсы. Это отвлечет американцев от Афганистана; Вирджинии, Нью-Джерси и профсоюзов учителей; от закона об инфраструктуре; наращивания военной мощи Китая против нас; от того, что Министерство юстиции заклеймило обеспокоенных ковидом родителей как внутренних террористов; от границы с Мексикой. Я точно что-что упустил", — сыронизировал John Jacob Schmidt.Ранее представитель МИД Мария Захарова увидела признаки спланированной информационной кампании против России в сообщениях западных СМИ о стягивании войск к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает необходимым. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли также заявил, что Вашингтон не расценивает действия России вблизи юго-западной границы страны как агрессивные.
https://ria.ru/20211105/gaz-1757784672.html
https://ria.ru/20211103/voyska-1757572901.html
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киев, мексика, дмитрий песков, джо байден, газпром, марк милли, россия
11:58 05.11.2021 (обновлено: 15:31 05.11.2021)
 
WSJ: Россия — следующий экзамен для Байдена

The Wall Street Journal: Россия станет для Байдена следующим экзаменом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Джо Байдену предстоит проверка на прочность в построении отношений с Россией, заявил американский сенатор-республиканец Том Коттон в статье для газеты The Wall Street Journal.
По его мнению, президенту США нужно срочно отвлечься от климатической повестки и переключить внимание на Москву и ее "агрессивные действия" по отношению к Киеву. Сенатор Коттон вновь обратился к ранее опровергнутой Кремлем информации о стягивании к российским границам Вооруженных сил и поспешил объявить европейский топливный кризис желанием Кремля перекрыть поток газа и тем самым использовать свое влияние на рынке энергоносителей в политических целях, хотя ранее "Газпром" подтверждал наращивание экспорта топлива в Европу.
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Американского политика не устроила реакция Джо Байдена на происходящее. В очередной раз в качестве необходимых мер были названы поставки на Украину летального оружия и изоляция России от мирового финансового рынка. "Если Байден не хочет, чтобы за Афганистаном последовала еще одна геополитическая катастрофа, ему следует немедленно предпринять несколько шагов для сдерживания России и заставить Путина занять оборонительную позицию", — заявил Коттон.
Читатели The Wall Street Journal не согласились с мнением автора об агрессии России, однако допустили, что многие решения американского президента заставляют усомниться в его компетентности.
"О каком "вторжении" идет речь, это же "кризис". Пожалуйста, хватит называть это "вторжением", это может спровоцировать экстремистское насилие… А, погодите! Моя вина, вы ж про украинскую границу. Продолжайте в том же духе!" — напомнил пользователь Charles Meissner основную разницу между освещением политических событий России и США.
"Байден не лидер, он не мыслитель, он просто ведомый. Его волнует будущее Украины не больше, чем Хантера, он не может предугадать игру на три-четыре хода вперед. Он играет в шашки, а не в шахматы", — написал HARRY BROERTJES.
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"Статья называется "Россия — следующая внешнеполитическая проверка Байдена", но должна бы называться "Россия — следующая внешнеполитическая неудача Байдена". Администрация Байдена на самом деле — третий срок президента Обамы", — уверен Darnell Williams.
"Экзамен для Байдена? Да Путин съест его на обед. Эти четыре года будут для нас долгими", — заявил JAMES SCHAAD.
Однако некоторые читатели нашли в положении лидера США положительные стороны. "Для Байдена есть свои плюсы. Это отвлечет американцев от Афганистана; Вирджинии, Нью-Джерси и профсоюзов учителей; от закона об инфраструктуре; наращивания военной мощи Китая против нас; от того, что Министерство юстиции заклеймило обеспокоенных ковидом родителей как внутренних террористов; от границы с Мексикой. Я точно что-что упустил", — сыронизировал John Jacob Schmidt.
Ранее представитель МИД Мария Захарова увидела признаки спланированной информационной кампании против России в сообщениях западных СМИ о стягивании войск к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает необходимым. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли также заявил, что Вашингтон не расценивает действия России вблизи юго-западной границы страны как агрессивные.
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