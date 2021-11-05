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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211105/bashkiriya-1757794421.html
В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября
В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября - РИА Новости, 05.11.2021
В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября
Оперштаб Башкирии продлил школьные каникулы в республике до 14 ноября, сообщили в министерстве образования и науки региона. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:07
2021-11-05T13:07
распространение коронавируса
общество
республика башкортостан
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коронавирус в россии
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УФА, 5 ноя - РИА Новости. Оперштаб Башкирии продлил школьные каникулы в республике до 14 ноября, сообщили в министерстве образования и науки региона."Школьные каникулы в Республике Башкортостан продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что ранее предполагалось, что школьники вернутся к учебе 8 ноября. Теперь они проведут в бесконтактном режиме в целом две недели." С 8 ноября детские сады республики продолжат работу в штатном режиме. Учреждения дополнительного образования, колледжи Башкирии и вузы, расположенные на территории региона, начнут обучение с 8 ноября, но только в дистанционном формате", - сообщили в министерстве образования и науки республики.
https://ria.ru/20211103/covid-19-1757617434.html
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общество, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:07 05.11.2021
 
В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября

Оперштаб Башкирии продлил школьные каникулы в республике до 14 ноября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске
Надпись Каникулы на школьной доске - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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УФА, 5 ноя - РИА Новости. Оперштаб Башкирии продлил школьные каникулы в республике до 14 ноября, сообщили в министерстве образования и науки региона.
"Школьные каникулы в Республике Башкортостан продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 18:22
Власти Оренбуржья решили проверить школьников на COVID-19 после каникул
Отмечается, что ранее предполагалось, что школьники вернутся к учебе 8 ноября. Теперь они проведут в бесконтактном режиме в целом две недели.
" С 8 ноября детские сады республики продолжат работу в штатном режиме. Учреждения дополнительного образования, колледжи Башкирии и вузы, расположенные на территории региона, начнут обучение с 8 ноября, но только в дистанционном формате", - сообщили в министерстве образования и науки республики.
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в школе - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:32Калужская область
В Калужской области продлили каникулы в школах из-за COVID-19
 
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