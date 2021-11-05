https://ria.ru/20211105/bashkiriya-1757794421.html
В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября
В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября - РИА Новости, 05.11.2021
В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября
Оперштаб Башкирии продлил школьные каникулы в республике до 14 ноября, сообщили в министерстве образования и науки региона. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:07
2021-11-05T13:07
2021-11-05T13:07
распространение коронавируса
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республика башкортостан
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коронавирус в россии
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УФА, 5 ноя - РИА Новости. Оперштаб Башкирии продлил школьные каникулы в республике до 14 ноября, сообщили в министерстве образования и науки региона."Школьные каникулы в Республике Башкортостан продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что ранее предполагалось, что школьники вернутся к учебе 8 ноября. Теперь они проведут в бесконтактном режиме в целом две недели." С 8 ноября детские сады республики продолжат работу в штатном режиме. Учреждения дополнительного образования, колледжи Башкирии и вузы, расположенные на территории региона, начнут обучение с 8 ноября, но только в дистанционном формате", - сообщили в министерстве образования и науки республики.
https://ria.ru/20211103/covid-19-1757617434.html
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общество, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября
Оперштаб Башкирии продлил школьные каникулы в республике до 14 ноября