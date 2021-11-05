https://ria.ru/20211105/bashkiriya-1757794421.html

В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября

В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября - РИА Новости, 05.11.2021

В Башкирии школьные каникулы продлили до 14 ноября

Оперштаб Башкирии продлил школьные каникулы в республике до 14 ноября, сообщили в министерстве образования и науки региона. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:07

2021-11-05T13:07

2021-11-05T13:07

распространение коронавируса

общество

республика башкортостан

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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УФА, 5 ноя - РИА Новости. Оперштаб Башкирии продлил школьные каникулы в республике до 14 ноября, сообщили в министерстве образования и науки региона."Школьные каникулы в Республике Башкортостан продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что ранее предполагалось, что школьники вернутся к учебе 8 ноября. Теперь они проведут в бесконтактном режиме в целом две недели." С 8 ноября детские сады республики продолжат работу в штатном режиме. Учреждения дополнительного образования, колледжи Башкирии и вузы, расположенные на территории региона, начнут обучение с 8 ноября, но только в дистанционном формате", - сообщили в министерстве образования и науки республики.

https://ria.ru/20211103/covid-19-1757617434.html

https://ria.ru/20211103/kanikuly-1757586289.html

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общество, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии