https://ria.ru/20211105/armeniya-1757792913.html

Президент Армении считает, что напряжение "на улице" спало

Президент Армении считает, что напряжение "на улице" спало - РИА Новости, 05.11.2021

Президент Армении считает, что напряжение "на улице" спало

Президент Армении Армен Саркисян считает, что после прошедших в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов напряжение "на улице" спало и перешло в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:51

2021-11-05T12:51

2021-11-05T12:51

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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает, что после прошедших в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов напряжение "на улице" спало и перешло в законодательный орган.Уличные акции протеста проходили в Армении с 9 ноября 2020 года после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе, которое армянская оппозиция считает капитуляцией."Действительно, у нас было кризисное время после того как началось перемирие и война была остановлена. Спасибо России. Но начались внутренние процессы, которые стали источником нестабильности в стране", - сказал Саркисян в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24". По его словам, он объяснял разным политическим силам, премьер-министру и его партии, что в нормальной, стабильной, демократической стране, к чему стремится Армения, такие ситуации решаются путем выборов.Президент уточнил, что его предложение было более комплексным, так он считает, что Армении нужно менять несбалансированную конституцию, в которой недостаточно рычагов контроля или сдерживания. Но, по словам Саркисяна, предложение было частично принято, прошли выборы. "Я рад этому, у нас был долгий разговор с премьер-министром. Выборы случились, и в принципе, могу точно сказать, что напряжение на улице драматически спало. То есть, это напряжение перешло в парламент", - отметил Саркисян.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" другого бывшего президента Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, прошел в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Партия Пашиняна получила в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.

https://ria.ru/20210621/vybory-1737838212.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/pashinyan-1754981353.html

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в мире, армения, серж саргсян, роберт кочарян, никол пашинян, россия