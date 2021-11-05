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Президент Армении считает, что напряжение "на улице" спало
Президент Армении считает, что напряжение "на улице" спало - РИА Новости, 05.11.2021
Президент Армении считает, что напряжение "на улице" спало
Президент Армении Армен Саркисян считает, что после прошедших в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов напряжение "на улице" спало и перешло в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:51
2021-11-05T12:51
в мире
армения
серж саргсян
роберт кочарян
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает, что после прошедших в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов напряжение "на улице" спало и перешло в законодательный орган.Уличные акции протеста проходили в Армении с 9 ноября 2020 года после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе, которое армянская оппозиция считает капитуляцией."Действительно, у нас было кризисное время после того как началось перемирие и война была остановлена. Спасибо России. Но начались внутренние процессы, которые стали источником нестабильности в стране", - сказал Саркисян в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24". По его словам, он объяснял разным политическим силам, премьер-министру и его партии, что в нормальной, стабильной, демократической стране, к чему стремится Армения, такие ситуации решаются путем выборов.Президент уточнил, что его предложение было более комплексным, так он считает, что Армении нужно менять несбалансированную конституцию, в которой недостаточно рычагов контроля или сдерживания. Но, по словам Саркисяна, предложение было частично принято, прошли выборы. "Я рад этому, у нас был долгий разговор с премьер-министром. Выборы случились, и в принципе, могу точно сказать, что напряжение на улице драматически спало. То есть, это напряжение перешло в парламент", - отметил Саркисян.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" другого бывшего президента Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, прошел в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Партия Пашиняна получила в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
https://ria.ru/20210621/vybory-1737838212.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/pashinyan-1754981353.html
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в мире, армения, серж саргсян, роберт кочарян, никол пашинян, россия
12:51 05.11.2021
 
Президент Армении считает, что напряжение "на улице" спало

Президент Армении считает, что после внеочередных выборов напряжение "на улице" спало

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает, что после прошедших в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов напряжение "на улице" спало и перешло в законодательный орган.
Уличные акции протеста проходили в Армении с 9 ноября 2020 года после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе, которое армянская оппозиция считает капитуляцией.
Досрочные парламентские выборы в Армении
21 июня, 07:28
Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
"Действительно, у нас было кризисное время после того как началось перемирие и война была остановлена. Спасибо России. Но начались внутренние процессы, которые стали источником нестабильности в стране", - сказал Саркисян в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24". По его словам, он объяснял разным политическим силам, премьер-министру и его партии, что в нормальной, стабильной, демократической стране, к чему стремится Армения, такие ситуации решаются путем выборов.
Президент уточнил, что его предложение было более комплексным, так он считает, что Армении нужно менять несбалансированную конституцию, в которой недостаточно рычагов контроля или сдерживания. Но, по словам Саркисяна, предложение было частично принято, прошли выборы. "Я рад этому, у нас был долгий разговор с премьер-министром. Выборы случились, и в принципе, могу точно сказать, что напряжение на улице драматически спало. То есть, это напряжение перешло в парламент", - отметил Саркисян.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" другого бывшего президента Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, прошел в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Партия Пашиняна получила в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян голосует на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 10:19В мире
Партия Пашиняна проиграла местные выборы в нескольких городах Армении
 
В миреАрменияСерж СаргсянРоберт КочарянНикол ПашинянРоссия
 
 
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