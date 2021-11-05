Президент Армении считает, что напряжение "на улице" спало
Президент Армении считает, что после внеочередных выборов напряжение "на улице" спало
ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян считает, что после прошедших в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов напряжение "на улице" спало и перешло в законодательный орган.
Уличные акции протеста проходили в Армении с 9 ноября 2020 года после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе, которое армянская оппозиция считает капитуляцией.
"Действительно, у нас было кризисное время после того как началось перемирие и война была остановлена. Спасибо России. Но начались внутренние процессы, которые стали источником нестабильности в стране", - сказал Саркисян в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24". По его словам, он объяснял разным политическим силам, премьер-министру и его партии, что в нормальной, стабильной, демократической стране, к чему стремится Армения, такие ситуации решаются путем выборов.
Президент уточнил, что его предложение было более комплексным, так он считает, что Армении нужно менять несбалансированную конституцию, в которой недостаточно рычагов контроля или сдерживания. Но, по словам Саркисяна, предложение было частично принято, прошли выборы. "Я рад этому, у нас был долгий разговор с премьер-министром. Выборы случились, и в принципе, могу точно сказать, что напряжение на улице драматически спало. То есть, это напряжение перешло в парламент", - отметил Саркисян.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" другого бывшего президента Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, прошел в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Партия Пашиняна получила в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.