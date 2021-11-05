https://ria.ru/20211105/an-12-1757811308.html

Черные ящики упавшего под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

Черные ящики упавшего под Иркутском Ан-12 передадут в Москву - РИА Новости, 05.11.2021

Черные ящики упавшего под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что в ближайшее время черные ящики упавшего под Иркутском самолета Ан-12 белорусской РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:57

2021-11-05T16:57

2021-11-05T17:39

происшествия

иркутск

москва

межгосударственный авиационный комитет

следственный комитет россии (ск рф)

ан-12

чукотка

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что в ближайшее время черные ящики упавшего под Иркутском самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" будут переданы в Москву для расшифровки, новых серьезных версий крушения пока нет.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. На месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек, все они погибли, их останки обнаружены. В России заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна."Как мы понимаем, в ближайшее время черные ящики будут переданы в Москву для расшифровки. Пока новых данных, более серьезных версий нет, проводится необходимая работа... Работу затрудняют сложные погодные условия", - сказал Сикорский журналистам в пятницу.По его словам, в настоящее время ведется работа комиссии, созданной Межгосударственным авиационным комитетом, идет разбор завала, поиск недостающих элементов воздушного судна.Комментируя техническое состояние разбившегося самолета, глава департамента отметил, что данное воздушное судно еще имело летный ресурс, его техобслуживание проводилось в установленные периоды. "Самолет может летать столько, сколько о нем будут заботиться. Необходимое техобслуживание проводилось четко и в соответствии с регламентом", - подчеркнул Сикорский.Глава департамента отметил, что самолет прошел необходимую доработку в соответствии с международными и национальными стандартами и правилами, на нем было установлено современное навигационное и локационное оборудование."У нас нет информации, что тела (погибших в катастрофе членов экипажа и сопровождавших груз лиц - ред.) идентифицированы. Ведется, по нашей информации, соответствующая работа. Как только уполномоченными органами Российской Федерации будет принято решение и будет возможность тела забрать.., мы при помощи наших российских коллег обеспечим доставку тел по тем направлениям, куда попросят родственники", - отметил глава департамента.Он рассказал, что в соответствии с законодательством воздушное судно и экипаж были застрахованы, страховые выплаты будут произведены в установленном порядке. Сикорский заметил, что компания также выплатит дополнительные суммы своим работникам.Он добавил, что представители департамента по авиации завтра утром уже будут на месте происшествия, подключатся к расследованию. Также на место выбыл сотрудник авиакомпании, в его задачи в том числе входит вопрос о доставке тел.

https://ria.ru/20211104/krushenie-1757689119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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