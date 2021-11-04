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Земле грозит разрушительная катастрофа
Ученый предупредил о приближении разрушительной катастрофы - РИА Новости, 04.11.2021
Земле грозит разрушительная катастрофа
Глобальное потепление на Земле наносит серьезный урон круговороту воды в природе и может спровоцировать разрушительную засуху в ближайшие годы. Об этом заявил... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:47
2021-11-04T16:39
в мире
глобальное потепление
земля
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глобальное потепление на Земле наносит серьезный урон круговороту воды в природе и может спровоцировать разрушительную засуху в ближайшие годы. Об этом заявил ученый Питер Глейк в климатическом подкасте, запись которого доступна на Yahoo news.Он отметил, что повышение температуры увеличивает потребление водных ресурсов."Жидкость в наших резервуарах испаряется быстрее. Для орошения сельскохозяйственных культур требуется все больше воды", — сказал специалист.По его словам, прогнозы об изменении климатического цикла начинают сбываться: воздействие этого процесса на природу будет расти.Глейк посетовал на то, что политики раньше игнорировали ученых, которые давно предупреждали о грядущих катаклизмах. Если бы власти отреагировали гораздо раньше, можно было хотя бы смягчить последствия глобального потепления, считает Глейк.Специалисты неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры в пределах полутора-двух градусов по Цельсию. Чтобы достичь этой цели, более 190 стран подписали в декабре 2015 года Парижское соглашение по климату. Оно определяет план действий по смягчению глобального потепления. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но государства должны принять меры по адаптации к изменениям климата, сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии.
https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755447209.html
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в мире, глобальное потепление, земля
15:47 04.11.2021 (обновлено: 16:39 04.11.2021)
 
Ученый предупредил о приближении разрушительной катастрофы

Ученый Глейк: изменение климата приведет к разрушительной засухе в ближайшие годы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глобальное потепление на Земле наносит серьезный урон круговороту воды в природе и может спровоцировать разрушительную засуху в ближайшие годы. Об этом заявил ученый Питер Глейк в климатическом подкасте, запись которого доступна на Yahoo news.
Он отметил, что повышение температуры увеличивает потребление водных ресурсов.
"Жидкость в наших резервуарах испаряется быстрее. Для орошения сельскохозяйственных культур требуется все больше воды", — сказал специалист.
По его словам, прогнозы об изменении климатического цикла начинают сбываться: воздействие этого процесса на природу будет расти.
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Глейк посетовал на то, что политики раньше игнорировали ученых, которые давно предупреждали о грядущих катаклизмах. Если бы власти отреагировали гораздо раньше, можно было хотя бы смягчить последствия глобального потепления, считает Глейк.
Специалисты неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры в пределах полутора-двух градусов по Цельсию. Чтобы достичь этой цели, более 190 стран подписали в декабре 2015 года Парижское соглашение по климату. Оно определяет план действий по смягчению глобального потепления. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но государства должны принять меры по адаптации к изменениям климата, сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии.
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В миреГлобальное потеплениеЗемля
 
 
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