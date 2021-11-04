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https://ria.ru/20211104/zaksenkhauzen-1757672990.html
Мемориал Заксенхаузен приветствовал начало суда над охранником концлагеря
Мемориал Заксенхаузен приветствовал начало суда над охранником концлагеря - РИА Новости, 04.11.2021
Мемориал Заксенхаузен приветствовал начало суда над охранником концлагеря
В мемориале Заксенхаузен приветствуют начало суда над бывшим охранником концлагеря Йозефом З., заявил РИА Новости официальный представитель мемориала Хорст... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:09
2021-11-04T08:09
в мире
берлин (город)
бранденбург
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БЕРЛИН, 4 ноя – РИА Новости. В мемориале Заксенхаузен приветствуют начало суда над бывшим охранником концлагеря Йозефом З., заявил РИА Новости официальный представитель мемориала Хорст Зеференс.Слушания по делу столетнего экс-охранника Йозефа З. бывшего нацистского концлагеря Заксенхаузен будут продолжены 4 ноября, заявил ранее суд города Нойруппин (земля Бранденбург). Бывший эсэсовец обвиняется в причастности к гибели 3518 узников концлагеря. Дальнейшие слушания по делу запланированы вплоть до января 2022 года. Подсудимый уже сообщил суду, что считает себя невиновным, отказавшись комментировать обвинение прокуратуры."Мемориал приветствует тот факт, что и последние выжившие лица, причастные к концлагерю СС, теперь должны отвечать в суде. Организация, основанная на разделении труда, характерна для машины убийства в концентрационных лагерях. Каждый член СС (военизированное нацистское формирование - ред.) вносил вклад на своем месте в то, чтобы все работало гладко. Не в последнюю очередь ввиду упущений, сделанных на протяжении десятилетий судебной системой в преследовании нацистских преступлений, мы в долгу перед жертвами и их потомками, должны приложить все усилия для расследования этих преступлений и привлечения виновных к ответственности. Большое количество соистцов показывает, насколько актуальны эти преступления по сей день для выживших и в семьях жертв", - заявил Зеференс.По словам Зеференса, мемориал Заксенхаузен предоставил следствию по делу 100-летнего экс-охранника концлагеря материалы из архива. Это копии документов администрации концентрационного лагеря, "прежде всего ежедневные отчеты об изменениях, в которых записывались как вновь принятые заключенные, так и умершие", рассказал представитель мемориала. Он подчеркнул, что за время деятельности в концлагере охранника Йозефа З. там погибли более 3518 узников, однако по его оценке, "в случае массовых преступлений обвинение часто ссылается только на те действия, которые особенно хорошо задокументированы"."Поскольку в СС в значительной степени уничтожили файлы администрации концлагеря до конца войны, сегодня доступна лишь небольшая часть. Оригиналы находятся в российских архивах", - добавил представитель мемориала.Более 200 тысяч узников были отправлены с 1936 по 1945 год в концлагерь Заксенхаузен в городе Ораниенбург под Берлином. Десятки тысяч человек погибли там от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, которые ставили над узниками нацистские врачи, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС. Бойцы Красной Армии и Войска Польского освободили концлагерь 22 апреля 1945 года, там находились около 3 тысяч узников. Более 30 тысяч узников были предварительно угнаны силами СС, так называемый "марш смерти" сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20211007/germaniya-1753587150.html
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в мире, берлин (город), бранденбург
08:09 04.11.2021
 
Мемориал Заксенхаузен приветствовал начало суда над охранником концлагеря

В мемориале Заксенхаузен приветствовали начало суда над столетним охранником концлагеря

© РИА Новости / М. Филимонов / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Заксенхаузен
Концентрационный лагерь Заксенхаузен - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / М. Филимонов
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БЕРЛИН, 4 ноя – РИА Новости. В мемориале Заксенхаузен приветствуют начало суда над бывшим охранником концлагеря Йозефом З., заявил РИА Новости официальный представитель мемориала Хорст Зеференс.
Слушания по делу столетнего экс-охранника Йозефа З. бывшего нацистского концлагеря Заксенхаузен будут продолжены 4 ноября, заявил ранее суд города Нойруппин (земля Бранденбург). Бывший эсэсовец обвиняется в причастности к гибели 3518 узников концлагеря. Дальнейшие слушания по делу запланированы вплоть до января 2022 года. Подсудимый уже сообщил суду, что считает себя невиновным, отказавшись комментировать обвинение прокуратуры.
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"Мемориал приветствует тот факт, что и последние выжившие лица, причастные к концлагерю СС, теперь должны отвечать в суде. Организация, основанная на разделении труда, характерна для машины убийства в концентрационных лагерях. Каждый член СС (военизированное нацистское формирование - ред.) вносил вклад на своем месте в то, чтобы все работало гладко. Не в последнюю очередь ввиду упущений, сделанных на протяжении десятилетий судебной системой в преследовании нацистских преступлений, мы в долгу перед жертвами и их потомками, должны приложить все усилия для расследования этих преступлений и привлечения виновных к ответственности. Большое количество соистцов показывает, насколько актуальны эти преступления по сей день для выживших и в семьях жертв", - заявил Зеференс.
По словам Зеференса, мемориал Заксенхаузен предоставил следствию по делу 100-летнего экс-охранника концлагеря материалы из архива. Это копии документов администрации концентрационного лагеря, "прежде всего ежедневные отчеты об изменениях, в которых записывались как вновь принятые заключенные, так и умершие", рассказал представитель мемориала. Он подчеркнул, что за время деятельности в концлагере охранника Йозефа З. там погибли более 3518 узников, однако по его оценке, "в случае массовых преступлений обвинение часто ссылается только на те действия, которые особенно хорошо задокументированы".
"Поскольку в СС в значительной степени уничтожили файлы администрации концлагеря до конца войны, сегодня доступна лишь небольшая часть. Оригиналы находятся в российских архивах", - добавил представитель мемориала.
Более 200 тысяч узников были отправлены с 1936 по 1945 год в концлагерь Заксенхаузен в городе Ораниенбург под Берлином. Десятки тысяч человек погибли там от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, которые ставили над узниками нацистские врачи, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС. Бойцы Красной Армии и Войска Польского освободили концлагерь 22 апреля 1945 года, там находились около 3 тысяч узников. Более 30 тысяч узников были предварительно угнаны силами СС, так называемый "марш смерти" сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тысяч человек.
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Сотрудник мемориала Заксенхаузен рассказал о долге перед жертвами
 
В миреБерлин (город)Бранденбург
 
 
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