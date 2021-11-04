Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/yaponiya-1757677747.html
Умер тесть наследного принца Японии Акисино
Умер тесть наследного принца Японии Акисино - РИА Новости, 04.11.2021
Умер тесть наследного принца Японии Акисино
Отец супруги наследного принца Японии Акисино принцессы Кико, почетный профессор Университета Гакусюин Тацухико Кавасима скончался на 82-м году жизни, сообщает... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:32
2021-11-04T09:58
в мире
токио
япония
токийский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757679047_0:0:2672:1504_1920x0_80_0_0_d08a0e8289941fad06e370e9b008eead.jpg
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Отец супруги наследного принца Японии Акисино принцессы Кико, почетный профессор Университета Гакусюин Тацухико Кавасима скончался на 82-м году жизни, сообщает агентство Киодо.По данным агентства, тесть принца Акисино и дедушка второго в очереди на Хризантемовый трон принца Хисахито был госпитализирован в Токио 19 октября. По данным источников агентства, в больнице его навещала принцесса Кико и ее дочери – принцесса Како и бывшая принцесса Мако.Выпускник экономического факультета Токийского университета, почетный профессор экономики Тацухито Кавасима долгое время учился за рубежом, а с 1973 года начал работать в Университете Гакусюин, где позже и познакомились принц Акисино и будущая принцесса Кико.
токио
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757679047_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_4fe83a07198951f1ce92511326a6f52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, токио, япония, токийский университет
09:32 04.11.2021 (обновлено: 09:58 04.11.2021)
 
Умер тесть наследного принца Японии Акисино

В Японии на 2-м году жизни умер тесть наследного принца Акисино

© AP Photo / Koji SasaharaНаследный принц Японии Акисино с супругой принцессой Кико и сыном Хисахито
Наследный принц Японии Акисино с супругой принцессой Кико и сыном Хисахито - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Koji Sasahara
Наследный принц Японии Акисино с супругой принцессой Кико и сыном Хисахито. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Отец супруги наследного принца Японии Акисино принцессы Кико, почетный профессор Университета Гакусюин Тацухико Кавасима скончался на 82-м году жизни, сообщает агентство Киодо.
По данным агентства, тесть принца Акисино и дедушка второго в очереди на Хризантемовый трон принца Хисахито был госпитализирован в Токио 19 октября. По данным источников агентства, в больнице его навещала принцесса Кико и ее дочери – принцесса Како и бывшая принцесса Мако.
Выпускник экономического факультета Токийского университета, почетный профессор экономики Тацухито Кавасима долгое время учился за рубежом, а с 1973 года начал работать в Университете Гакусюин, где позже и познакомились принц Акисино и будущая принцесса Кико.
 
В миреТокиоЯпонияТокийский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19