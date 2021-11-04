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Умер тесть наследного принца Японии Акисино

Умер тесть наследного принца Японии Акисино - РИА Новости, 04.11.2021

Умер тесть наследного принца Японии Акисино

Отец супруги наследного принца Японии Акисино принцессы Кико, почетный профессор Университета Гакусюин Тацухико Кавасима скончался на 82-м году жизни, сообщает... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:32

2021-11-04T09:32

2021-11-04T09:58

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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Отец супруги наследного принца Японии Акисино принцессы Кико, почетный профессор Университета Гакусюин Тацухико Кавасима скончался на 82-м году жизни, сообщает агентство Киодо.По данным агентства, тесть принца Акисино и дедушка второго в очереди на Хризантемовый трон принца Хисахито был госпитализирован в Токио 19 октября. По данным источников агентства, в больнице его навещала принцесса Кико и ее дочери – принцесса Како и бывшая принцесса Мако.Выпускник экономического факультета Токийского университета, почетный профессор экономики Тацухито Кавасима долгое время учился за рубежом, а с 1973 года начал работать в Университете Гакусюин, где позже и познакомились принц Акисино и будущая принцесса Кико.

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в мире, токио, япония, токийский университет