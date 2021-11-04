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Мужчина хотел проникнуть в дом, где живет свекровь бывшей принцессы Японии
Мужчина хотел проникнуть в дом, где живет свекровь бывшей принцессы Японии - РИА Новости, 04.11.2021
Мужчина хотел проникнуть в дом, где живет свекровь бывшей принцессы Японии
Полиция японской префектуры Канагава арестовала молодого мужчину по подозрению в незаконном проникновении на территорию жилого комплекса, где расположена... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:48
2021-11-04T08:48
в мире
япония
канагава
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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Полиция японской префектуры Канагава арестовала молодого мужчину по подозрению в незаконном проникновении на территорию жилого комплекса, где расположена квартира матери Кэя Комуро, супруга старшей дочери наследного принца Японии Акисино, бывшей принцессы Мако, сообщает агентство Киодо.По данным правоохранительных органов, молодому человеку около 20 лет. Он безработный. Предположительно, он перелез через стену и проник на территорию комплекса в городе Йокогама в среду, 3 ноября. Его заметили жители дома и вызвали полицию.Информации о том, находились ли Кэй и Мако Комуро в доме в момент инцидента, не уточняется.Бывшая принцесса Мако и Кэй Комуро официально зарегистрировали брак 26 октября. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. На следующий день в домовой книге императорского дворца будет сделана соответствующая запись о том, что Мако выходит из состава императорской семьи.С учетом неоднозначного отношения в обществе к этому браку обычных в этих случаях пышных церемоний, сопровождающих замужество представительницы императорской семьи, не проводилось. Кроме этого, как сообщило ранее управление императорского двора, Мако отказалась принять положенные ей около 150 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые традиционно дарят особам женского пола, когда они покидают императорскую семью в связи с бракосочетанием.После заключения молодые намерены уехать в США, где Кэй Комуро живет после получения юридического образования. Он поступил на работу в юридическую компанию в США, а в декабре станут известны результаты его экзамена на получение адвокатской лицензии. У бывшей принцессы Мако, как и у остальных членов императорской семьи, сейчас нет паспорта, поэтому для поездки в США после свадьбы ей нужно будет оформить паспорт.
https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756246603.html
https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756238298.html
япония
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в мире, япония, канагава
08:48 04.11.2021
 
Мужчина хотел проникнуть в дом, где живет свекровь бывшей принцессы Японии

Мужчина хотел проникнуть в дом, где находится квартира свекрови бывшей принцессы Японии

© REUTERS / Nicolas Datiche/PoolПрицесса Мако и ее муж Кэй Комуро во время пресс-конференции в Токио
Прицесса Мако и ее муж Кэй Комуро во время пресс-конференции в Токио - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Nicolas Datiche/Pool
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Полиция японской префектуры Канагава арестовала молодого мужчину по подозрению в незаконном проникновении на территорию жилого комплекса, где расположена квартира матери Кэя Комуро, супруга старшей дочери наследного принца Японии Акисино, бывшей принцессы Мако, сообщает агентство Киодо.
По данным правоохранительных органов, молодому человеку около 20 лет. Он безработный. Предположительно, он перелез через стену и проник на территорию комплекса в городе Йокогама в среду, 3 ноября. Его заметили жители дома и вызвали полицию.
Прицесса Мако и ее муж Кэй Комуро во время пресс-конференции в Токио - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 09:34
Экс-принцесса Японии Мако и ее супруг извинились за волнения из-за их брака
Информации о том, находились ли Кэй и Мако Комуро в доме в момент инцидента, не уточняется.
Бывшая принцесса Мако и Кэй Комуро официально зарегистрировали брак 26 октября. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. На следующий день в домовой книге императорского дворца будет сделана соответствующая запись о том, что Мако выходит из состава императорской семьи.
С учетом неоднозначного отношения в обществе к этому браку обычных в этих случаях пышных церемоний, сопровождающих замужество представительницы императорской семьи, не проводилось. Кроме этого, как сообщило ранее управление императорского двора, Мако отказалась принять положенные ей около 150 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые традиционно дарят особам женского пола, когда они покидают императорскую семью в связи с бракосочетанием.
После заключения молодые намерены уехать в США, где Кэй Комуро живет после получения юридического образования. Он поступил на работу в юридическую компанию в США, а в декабре станут известны результаты его экзамена на получение адвокатской лицензии. У бывшей принцессы Мако, как и у остальных членов императорской семьи, сейчас нет паспорта, поэтому для поездки в США после свадьбы ей нужно будет оформить паспорт.
Акция протеста против бракосочетания принцессы Мако и Кэя Комуро в Токио - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:19
В Токио прошла акция протеста против бракосочетания экс-принцессы Мако
 
В миреЯпонияКанагава
 
 
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