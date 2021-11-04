https://ria.ru/20211104/yaponiya-1757675534.html

Мужчина хотел проникнуть в дом, где живет свекровь бывшей принцессы Японии

Мужчина хотел проникнуть в дом, где живет свекровь бывшей принцессы Японии - РИА Новости, 04.11.2021

Мужчина хотел проникнуть в дом, где живет свекровь бывшей принцессы Японии

Полиция японской префектуры Канагава арестовала молодого мужчину по подозрению в незаконном проникновении на территорию жилого комплекса, где расположена... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:48

2021-11-04T08:48

2021-11-04T08:48

в мире

япония

канагава

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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Полиция японской префектуры Канагава арестовала молодого мужчину по подозрению в незаконном проникновении на территорию жилого комплекса, где расположена квартира матери Кэя Комуро, супруга старшей дочери наследного принца Японии Акисино, бывшей принцессы Мако, сообщает агентство Киодо.По данным правоохранительных органов, молодому человеку около 20 лет. Он безработный. Предположительно, он перелез через стену и проник на территорию комплекса в городе Йокогама в среду, 3 ноября. Его заметили жители дома и вызвали полицию.Информации о том, находились ли Кэй и Мако Комуро в доме в момент инцидента, не уточняется.Бывшая принцесса Мако и Кэй Комуро официально зарегистрировали брак 26 октября. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. На следующий день в домовой книге императорского дворца будет сделана соответствующая запись о том, что Мако выходит из состава императорской семьи.С учетом неоднозначного отношения в обществе к этому браку обычных в этих случаях пышных церемоний, сопровождающих замужество представительницы императорской семьи, не проводилось. Кроме этого, как сообщило ранее управление императорского двора, Мако отказалась принять положенные ей около 150 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые традиционно дарят особам женского пола, когда они покидают императорскую семью в связи с бракосочетанием.После заключения молодые намерены уехать в США, где Кэй Комуро живет после получения юридического образования. Он поступил на работу в юридическую компанию в США, а в декабре станут известны результаты его экзамена на получение адвокатской лицензии. У бывшей принцессы Мако, как и у остальных членов императорской семьи, сейчас нет паспорта, поэтому для поездки в США после свадьбы ей нужно будет оформить паспорт.

https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756246603.html

https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756238298.html

япония

канагава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, канагава