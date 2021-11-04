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ВСУ начали транспортировку вооружений вблизи Донбасса, заявил Лукашевич

ВСУ начали транспортировку вооружений вблизи Донбасса, заявил Лукашевич - РИА Новости, 04.11.2021

ВСУ начали транспортировку вооружений вблизи Донбасса, заявил Лукашевич

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали транспортировку вооружений у линии соприкосновения по железной дороге в Донбассе, заявил в четверг постпред России РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T21:41

2021-11-04T21:41

2021-11-04T21:41

в мире

оон

рубежное

александр лукашевич

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

обсе

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали транспортировку вооружений у линии соприкосновения по железной дороге в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."ВСУ активизировали транспортировку вооружений у линии соприкосновения по железной дороге. За прошедшую неделю через станцию Константиновка проследовали двадцать четыре танка; через Дружковку – девять танков и шесть 122-мм гаубиц "Гвоздика"; через Рубежное – двадцать семь 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а также пять противотанковых пушек "Рапира". Куда всё это направляется? Призываем Миссию максимально нарастить мониторинг у линии соприкосновения", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211104/vereschuk-1757720386.html

рубежное

донецкая народная республика

россия

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в мире, оон, рубежное, александр лукашевич, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр, россия