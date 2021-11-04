Володин рассказал об уроке Смутного времени
Володин об уроке Смутного времени: ослабление страны ведет к усилению влияния из-за рубежа
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что люди во власти должны ориентироваться исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление, что может вызвать возрастание влияние других государств.
"Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств", - написал Володин в своем Telegram-канале, поздравляя граждан с Днем народного единства.
Парламентарий отметил, что начало XVII века было непростым периодом, который неслучайно назвали Смутным временем. "Воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить нашу страну. И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага", - добавил он.
"Со времен древнейших институтов народовластия, и в особенности это проявилось в эпоху соборов, отечественные традиции народного представительства и будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по ключевым вопросам российской государственности", - подчеркнул спикер Госдумы.
День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.