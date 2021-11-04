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Володин рассказал об уроке Смутного времени
Володин рассказал об уроке Смутного времени - РИА Новости, 04.11.2021
Володин рассказал об уроке Смутного времени
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что люди во власти должны ориентироваться исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление, что может РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:16
2021-11-04T11:16
общество
москва
вячеслав володин
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что люди во власти должны ориентироваться исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление, что может вызвать возрастание влияние других государств."Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств", - написал Володин в своем Telegram-канале, поздравляя граждан с Днем народного единства.Парламентарий отметил, что начало XVII века было непростым периодом, который неслучайно назвали Смутным временем. "Воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить нашу страну. И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага", - добавил он.День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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общество, москва, вячеслав володин, госдума рф, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, россия
11:16 04.11.2021
 
Володин рассказал об уроке Смутного времени

Володин об уроке Смутного времени: ослабление страны ведет к усилению влияния из-за рубежа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что люди во власти должны ориентироваться исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление, что может вызвать возрастание влияние других государств.
"Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств", - написал Володин в своем Telegram-канале, поздравляя граждан с Днем народного единства.
Парламентарий отметил, что начало XVII века было непростым периодом, который неслучайно назвали Смутным временем. "Воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить нашу страну. И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага", - добавил он.
"Со времен древнейших институтов народовластия, и в особенности это проявилось в эпоху соборов, отечественные традиции народного представительства и будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по ключевым вопросам российской государственности", - подчеркнул спикер Госдумы.
День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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Почему русские не вымерли: День народного единства в империи
 
ОбществоМоскваВячеслав ВолодинГосдума РФКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийРоссия
 
 
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