https://ria.ru/20211104/volodin-1757686802.html

Володин рассказал об уроке Смутного времени

Володин рассказал об уроке Смутного времени - РИА Новости, 04.11.2021

Володин рассказал об уроке Смутного времени

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что люди во власти должны ориентироваться исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление, что может РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:16

2021-11-04T11:16

2021-11-04T11:16

общество

москва

вячеслав володин

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дмитрий пожарский

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что люди во власти должны ориентироваться исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление, что может вызвать возрастание влияние других государств."Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств", - написал Володин в своем Telegram-канале, поздравляя граждан с Днем народного единства.Парламентарий отметил, что начало XVII века было непростым периодом, который неслучайно назвали Смутным временем. "Воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить нашу страну. И только благодаря народному единству удалось освободиться от врага", - добавил он.День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html

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общество, москва, вячеслав володин, госдума рф, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, россия