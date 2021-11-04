https://ria.ru/20211104/voda-1757678479.html

Ученые заявили о "токсичном коктейле", который пьют миллионы американцев

Ученые заявили о "токсичном коктейле", который пьют миллионы американцев - РИА Новости, 04.11.2021

Ученые заявили о "токсичном коктейле", который пьют миллионы американцев

Миллионы американцев потребляют воду, в состав которой входят вредные химические элементы, это может привести к возникновению заболеваний, в том числе рака,... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:44

2021-11-04T09:44

2021-11-04T09:44

в мире

сша

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Миллионы американцев потребляют воду, в состав которой входят вредные химические элементы, это может привести к возникновению заболеваний, в том числе рака, сообщила американская некоммерческая организация Environmental Working Group со ссылкой на данные своего исследования."Миллионы американцев, сами того не желая, пьют воду, в составе которой невидимый токсичный коктейль, состоящий из загрязняющих веществ, которые могут привести к возникновению рака, повреждению мозга и причинить другой серьезный вред здоровью", - сообщает организация.Исследователи и ученые объединения провели более двух лет за работой по созданию базы данных использования водопроводной воды, анализируя информацию о примерно 50 тысячах систем водоснабжения США.Специалисты пришли к выводу, что в основе системы водоснабжения в США лежит "устаревшая инфраструктура", а также часто фиксируются случаи загрязнения свежей воды. Кроме того, организация сочла устаревшими нормы американского Агентства по охране окружающей среды, которые якобы "допускают небезопасные уровни присутствия токсичных химических веществ в питьевой воде".Широко распространено содержание в воде мышьяка, свинца и других химических веществ, указывает НПО. Организация призвала власти США ввести более строгие федеральные стандарты качества воды и произвести "масштабное финансирование" для улучшения водоснабжения в стране.

https://realty.ria.ru/20211018/voda-1754697084.html

https://ria.ru/20210823/voda-1746787594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша