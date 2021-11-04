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Ученые заявили о "токсичном коктейле", который пьют миллионы американцев
Ученые заявили о "токсичном коктейле", который пьют миллионы американцев - РИА Новости, 04.11.2021
Ученые заявили о "токсичном коктейле", который пьют миллионы американцев
Миллионы американцев потребляют воду, в состав которой входят вредные химические элементы, это может привести к возникновению заболеваний, в том числе рака,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:44
2021-11-04T09:44
в мире
сша
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Миллионы американцев потребляют воду, в состав которой входят вредные химические элементы, это может привести к возникновению заболеваний, в том числе рака, сообщила американская некоммерческая организация Environmental Working Group со ссылкой на данные своего исследования."Миллионы американцев, сами того не желая, пьют воду, в составе которой невидимый токсичный коктейль, состоящий из загрязняющих веществ, которые могут привести к возникновению рака, повреждению мозга и причинить другой серьезный вред здоровью", - сообщает организация.Исследователи и ученые объединения провели более двух лет за работой по созданию базы данных использования водопроводной воды, анализируя информацию о примерно 50 тысячах систем водоснабжения США.Специалисты пришли к выводу, что в основе системы водоснабжения в США лежит "устаревшая инфраструктура", а также часто фиксируются случаи загрязнения свежей воды. Кроме того, организация сочла устаревшими нормы американского Агентства по охране окружающей среды, которые якобы "допускают небезопасные уровни присутствия токсичных химических веществ в питьевой воде".Широко распространено содержание в воде мышьяка, свинца и других химических веществ, указывает НПО. Организация призвала власти США ввести более строгие федеральные стандарты качества воды и произвести "масштабное финансирование" для улучшения водоснабжения в стране.
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в мире, сша
09:44 04.11.2021
 
Ученые заявили о "токсичном коктейле", который пьют миллионы американцев

Environmental Working Group: жители США пьют воду с веществами, способными вызвать рак

© Fotolia / bigfoot Стакан с минеральной водой
Стакан с минеральной водой - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Fotolia / bigfoot
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Миллионы американцев потребляют воду, в состав которой входят вредные химические элементы, это может привести к возникновению заболеваний, в том числе рака, сообщила американская некоммерческая организация Environmental Working Group со ссылкой на данные своего исследования.
"Миллионы американцев, сами того не желая, пьют воду, в составе которой невидимый токсичный коктейль, состоящий из загрязняющих веществ, которые могут привести к возникновению рака, повреждению мозга и причинить другой серьезный вред здоровью", - сообщает организация.
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Исследователи и ученые объединения провели более двух лет за работой по созданию базы данных использования водопроводной воды, анализируя информацию о примерно 50 тысячах систем водоснабжения США.
Специалисты пришли к выводу, что в основе системы водоснабжения в США лежит "устаревшая инфраструктура", а также часто фиксируются случаи загрязнения свежей воды. Кроме того, организация сочла устаревшими нормы американского Агентства по охране окружающей среды, которые якобы "допускают небезопасные уровни присутствия токсичных химических веществ в питьевой воде".
Широко распространено содержание в воде мышьяка, свинца и других химических веществ, указывает НПО. Организация призвала власти США ввести более строгие федеральные стандарты качества воды и произвести "масштабное финансирование" для улучшения водоснабжения в стране.
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