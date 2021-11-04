https://ria.ru/20211104/vaktsinatsiya-1757748110.html

Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза

Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза - РИА Новости, 04.11.2021

Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза

Первым компонентом в Москве вакцинировались 5,25 миллиона человек, темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза к началу октября, сообщает в четверг пресс-служба РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T21:08

2021-11-04T21:08

2021-11-04T21:17

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Первым компонентом в Москве вакцинировались 5,25 миллиона человек, темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза к началу октября, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства Москвы."По состоянию на 3 ноября вакцинировано: первым компонентом – 5,25 миллиона человек; вторым компонентом – 4,41 миллиона человек. Темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза. Если в начале октября прививку делали 5 тысяч человек в сутки, то теперь – порядка 23 тысяч человек, из них около 7 тысяч – ревакцинация", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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