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Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза
Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза - РИА Новости, 04.11.2021
Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза
Первым компонентом в Москве вакцинировались 5,25 миллиона человек, темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза к началу октября, сообщает в четверг пресс-служба РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T21:08
2021-11-04T21:08
2021-11-04T21:17
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Первым компонентом в Москве вакцинировались 5,25 миллиона человек, темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза к началу октября, сообщает в четверг пресс-служба мэра и правительства Москвы."По состоянию на 3 ноября вакцинировано: первым компонентом – 5,25 миллиона человек; вторым компонентом – 4,41 миллиона человек. Темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза. Если в начале октября прививку делали 5 тысяч человек в сутки, то теперь – порядка 23 тысяч человек, из них около 7 тысяч – ревакцинация", - говорится в сообщении.
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21:08 04.11.2021 (обновлено: 21:17 04.11.2021)
Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза
Темпы вакцинации от коронавируса в Москве выросли в четыре раза по сравнению с октябрем