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Собянин рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 04.11.2021
Собянин рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в Москве
Около 4,5 миллиона человек сделали прививку от коронавируса в Москве двумя компонентами, динамика вакцинации неплохая, заявил в четверг мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:53
2021-11-04T20:53
2021-11-04T21:52
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Около 4,5 миллиона человек сделали прививку от коронавируса в Москве двумя компонентами, динамика вакцинации неплохая, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 миллиона, она относительная, потому что часть москвичей вакцинируются в других регионах, в Московской области. Динамика неплохая, хорошо бы, если б она и дальше сохранилась", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень остаётся очень высоким.
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общество, москва, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
20:53 04.11.2021 (обновлено: 21:52 04.11.2021)
Собянин рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в Москве
Около 4,5 миллиона человек в Москве получили оба компонента вакцины от коронавируса