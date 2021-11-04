https://ria.ru/20211104/vaktsinatsiya-1757746588.html

Собянин рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в Москве

Собянин рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 04.11.2021

Собянин рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в Москве

Около 4,5 миллиона человек сделали прививку от коронавируса в Москве двумя компонентами, динамика вакцинации неплохая, заявил в четверг мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:53

2021-11-04T20:53

2021-11-04T21:52

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Около 4,5 миллиона человек сделали прививку от коронавируса в Москве двумя компонентами, динамика вакцинации неплохая, заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 миллиона, она относительная, потому что часть москвичей вакцинируются в других регионах, в Московской области. Динамика неплохая, хорошо бы, если б она и дальше сохранилась", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень остаётся очень высоким.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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