https://ria.ru/20211104/vaktsinatsiya-1757727599.html

Власти Нью-Йорка предложили детям, привившимся от COVID-19, по сто долларов

Власти Нью-Йорка предложили детям, привившимся от COVID-19, по сто долларов - РИА Новости, 04.11.2021

Власти Нью-Йорка предложили детям, привившимся от COVID-19, по сто долларов

Дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются от коронавируса, имеют право на выплату в размере 100 долларов, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:00

2021-11-04T18:00

2021-11-04T18:00

распространение коронавируса

в мире

нью-йорк (город)

билл де блазио

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969627_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_c6ff972adb302ee421f31d2ceda02800.jpg

ООН, 4 ноя – РИА Новости. Дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются от коронавируса, имеют право на выплату в размере 100 долларов, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.Ранее медицинские регуляторы FDA и CDC одобрили применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет. Хотя среди детей осложнения и тем более смерти от коронавируса редки, около четверти всех случаев COVID-19 приходятся на детей."Дети в возрасте от 5 до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере 100 долларов, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации", - написал де Блазио в своем аккаунте в Twitter.Сейчас полностью вакцинированы от коронавируса 67,4% жителей Нью-Йорка. Частично привиты – 6,4%. При этом 26,3% жителей города пока не прививались.

https://ria.ru/20211029/deti-1756781194.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нью-йорк (город), билл де блазио, коронавирус covid-19