https://ria.ru/20211104/vaktsinatsiya-1757727599.html
Власти Нью-Йорка предложили детям, привившимся от COVID-19, по сто долларов
Власти Нью-Йорка предложили детям, привившимся от COVID-19, по сто долларов - РИА Новости, 04.11.2021
Власти Нью-Йорка предложили детям, привившимся от COVID-19, по сто долларов
Дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются от коронавируса, имеют право на выплату в размере 100 долларов, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:00
2021-11-04T18:00
2021-11-04T18:00
распространение коронавируса
в мире
нью-йорк (город)
билл де блазио
коронавирус covid-19
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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются от коронавируса, имеют право на выплату в размере 100 долларов, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.Ранее медицинские регуляторы FDA и CDC одобрили применение вакцины Pfizer для вакцинации детей 5-11 лет. Хотя среди детей осложнения и тем более смерти от коронавируса редки, около четверти всех случаев COVID-19 приходятся на детей."Дети в возрасте от 5 до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере 100 долларов, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации", - написал де Блазио в своем аккаунте в Twitter.Сейчас полностью вакцинированы от коронавируса 67,4% жителей Нью-Йорка. Частично привиты – 6,4%. При этом 26,3% жителей города пока не прививались.
https://ria.ru/20211029/deti-1756781194.html
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в мире, нью-йорк (город), билл де блазио, коронавирус covid-19
Власти Нью-Йорка предложили детям, привившимся от COVID-19, по сто долларов
Власти Нью-Йорка предлагают по сто долларов детям от 5 до 11 лет, привившимся от COVID-19