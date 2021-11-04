https://ria.ru/20211104/ukraina-1757706941.html

Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером Украины

Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером Украины - РИА Новости, 04.11.2021

Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером Украины

Парламент Украины по предложению премьера назначил депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирину Верещук вице-премьером, министром по вопросам... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:05

2021-11-04T15:05

2021-11-04T15:05

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верховная рада украины

ирина верещук

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Парламент Украины по предложению премьера назначил депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирину Верещук вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, такое решение в четверг поддержали 260 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее в среду Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. которую он занимал с марта 2020 года.Верещук родилась 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Львовской области. Получила квалификацию специалиста по международной информации, референта-переводчика, офицера военного управления тактического уровня в Военном институте при Национальном университете "Львовская политехника". Училась на юридическом факультете Львовского национального университета им. И. Франко по специальности "Правоведение".После окончания Военного института пять лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины. В 2010-2015 годах была мэром города Рава-Русская.В 2019 избрана депутатом от партии "Слуга народа", глава подкомитета государственной безопасности и обороны комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент

https://ria.ru/20211104/ukraina-1757701290.html

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в мире, украина, львовская область, верховная рада украины, ирина верещук