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Чавушоглу рассказал об отношениях России и Турции
Чавушоглу рассказал об отношениях России и Турции - РИА Новости, 04.11.2021
Чавушоглу рассказал об отношениях России и Турции
Тема Украины является чувствительной в отношениях между Турцией и Россией, но конструктивный диалог продолжается, Анкара продолжит старания по обеспечению... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:30
2021-11-04T15:30
в мире
киев
оон
севастополь
владимир путин
верховная рада украины
мевлют чавушоглу
россия
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Тема Украины является чувствительной в отношениях между Турцией и Россией, но конструктивный диалог продолжается, Анкара продолжит старания по обеспечению безопасности крымских татар, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."…У нас (с Россией – ред.) есть разногласия, но мы продолжаем конструктивный диалог, соблюдая взаимную чувствительность (по некоторым вопросам – ред.). Тема Украины - одна из них. Мы не признаём и не признаем незаконной аннексии Крыма. Мы будем продолжать стремиться к безопасности и благополучию наших крымско-татарских соплеменников", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20211031/oruzhie-1757096586.html
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в мире, киев, оон, севастополь, владимир путин, верховная рада украины, мевлют чавушоглу, россия
15:30 04.11.2021
 
Чавушоглу рассказал об отношениях России и Турции

Чавушоглу заявил. что тема Украины является чувствительной в отношениях Турции с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Тема Украины является чувствительной в отношениях между Турцией и Россией, но конструктивный диалог продолжается, Анкара продолжит старания по обеспечению безопасности крымских татар, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"…У нас (с Россией – ред.) есть разногласия, но мы продолжаем конструктивный диалог, соблюдая взаимную чувствительность (по некоторым вопросам – ред.). Тема Украины - одна из них. Мы не признаём и не признаем незаконной аннексии Крыма. Мы будем продолжать стремиться к безопасности и благополучию наших крымско-татарских соплеменников", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 15:38В мире
Турция попросила Украину не ассоциировать Анкару с поставками оружия
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Эсминец - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 15:15
Украина и Турция обсудили вопросы безопасности в Черном море
 
В миреКиевООНСевастопольВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныМевлют ЧавушоглуРоссия
 
 
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