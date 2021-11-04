Чавушоглу рассказал об отношениях России и Турции
Чавушоглу заявил. что тема Украины является чувствительной в отношениях Турции с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Тема Украины является чувствительной в отношениях между Турцией и Россией, но конструктивный диалог продолжается, Анкара продолжит старания по обеспечению безопасности крымских татар, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"…У нас (с Россией – ред.) есть разногласия, но мы продолжаем конструктивный диалог, соблюдая взаимную чувствительность (по некоторым вопросам – ред.). Тема Украины - одна из них. Мы не признаём и не признаем незаконной аннексии Крыма. Мы будем продолжать стремиться к безопасности и благополучию наших крымско-татарских соплеменников", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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