https://ria.ru/20211104/turtsiya-1757674114.html
В Турции опровергли сообщения о переброске C-400 на авиабазу Инджирлик
В Турции опровергли сообщения о переброске C-400 на авиабазу Инджирлик - РИА Новости, 04.11.2021
В Турции опровергли сообщения о переброске C-400 на авиабазу Инджирлик
Минобороны Турции опровергло сообщения о переброске батарей ЗРК С-400 на авиабазу Инджирлик, передает агентство Anadolu со ссылкой на источники в оборонном... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:34
2021-11-04T08:34
2021-11-04T09:46
в мире
турция
с-400 «триумф»
инджирлик
минобороны турции
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АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Минобороны Турции опровергло сообщения о переброске батарей ЗРК С-400 на авиабазу Инджирлик, передает агентство Anadolu со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне выполнили летом-осенью 2019 года. Об их передислокации ранее сообщили несколько турецких СМИ."Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", — приводит агентство слова собеседника.Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе. Из-за разногласий с Вашингтоном из-за покупки Анкарой российских систем ПРО С-400 президент Турции Тайип Эрдоган ранее предупреждал о возможном закрытии доступа американским военным к этим объектам в ответ на санкции.
https://ria.ru/20211101/turtsiya-1757274386.html
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РИА Новости
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в мире, турция, с-400 «триумф», инджирлик, минобороны турции
08:34 04.11.2021 (обновлено: 09:46 04.11.2021)
В Турции опровергли сообщения о переброске C-400 на авиабазу Инджирлик
Anadolu: Минобороны Турции опровергли сообщения о переброске C-400 на авиабазу Инджирлик