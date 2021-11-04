https://ria.ru/20211104/turchak-1757681977.html
Турчак поздравил россиян с Днем народного единства
Турчак поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021
Турчак поздравил россиян с Днем народного единства
Народы России самобытны и обладают разными культурами, однако сила страны всегда была в единстве и сплоченности - и перед лицом опасности, и в минуты... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:23
2021-11-04T10:23
2021-11-04T10:23
общество
андрей турчак
единая россия
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Народы России самобытны и обладают разными культурами, однако сила страны всегда была в единстве и сплоченности - и перед лицом опасности, и в минуты национального триумфа, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Россия - многонациональная страна, где каждый народ самобытен, обладает собственной культурой, языком, традициями. Но наша сила всегда была в единстве и сплоченности – и перед лицом опасности, и в минуты национального триумфа. Не так важно, насколько мы разные, где именно выросли, во что верим и каких взглядов придерживаемся. Важно то, что мы вместе. То, что всех нас объединяет. Это наша общая история и гордость за нашу великую страну, любовь к родным местам, стремление к правде и справедливости, забота о ближних и готовность прийти на помощь. То, что на протяжении многих веков объединяет Россию, делает ее сильной и успешной", - цитирует слова Турчака пресс-служба партии."Поздравляю с Днем народного единства! Желаю здоровья, мира и благополучия", - поздравил граждан страны секретарь генсовета ЕР.
https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html
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общество, андрей турчак, единая россия, россия
Турчак поздравил россиян с Днем народного единства
Турчак поздравил россиян с праздником, заявив, что сила страны в единстве и сплоченности
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Народы России
самобытны и обладают разными культурами, однако сила страны всегда была в единстве и сплоченности - и перед лицом опасности, и в минуты национального триумфа, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия
" Андрей Турчак
.
"Россия - многонациональная страна, где каждый народ самобытен, обладает собственной культурой, языком, традициями. Но наша сила всегда была в единстве и сплоченности – и перед лицом опасности, и в минуты национального триумфа. Не так важно, насколько мы разные, где именно выросли, во что верим и каких взглядов придерживаемся. Важно то, что мы вместе. То, что всех нас объединяет. Это наша общая история и гордость за нашу великую страну, любовь к родным местам, стремление к правде и справедливости, забота о ближних и готовность прийти на помощь. То, что на протяжении многих веков объединяет Россию, делает ее сильной и успешной", - цитирует слова Турчака пресс-служба партии.
"Поздравляю с Днем народного единства! Желаю здоровья, мира и благополучия", - поздравил граждан страны секретарь генсовета ЕР.