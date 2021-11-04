https://ria.ru/20211104/tuman-1757755395.html

Росгидромет предупредил жителей Москвы и области о плотном тумане

Росгидромет предупредил жителей Москвы и области о плотном тумане - РИА Новости, 05.11.2021

Росгидромет предупредил жителей Москвы и области о плотном тумане

В ближайшее время в столичном регионе ожидается туман, однако утром сильные порывы ветра рассеют его, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-04T22:42

2021-11-04T22:42

2021-11-05T00:01

туман в москве

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

земля

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В ближайшее время в столичном регионе ожидается туман, однако утром сильные порывы ветра рассеют его, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд."Росгидромет выпустил предупреждение о тумане в Москве и Московской области. Туман ожидается ночью и до утра. <…> Утром ожидается порывистый ветер, до 17 метров в секунду, туман рассеется", — сказал Вильфанд.Он пояснил, что причина возникновения тумана — очень теплые воздушные массы из Малой Азии и со Средиземного моря. Они будут охлаждаться в столичном регионе за счет поверхности Земли. "Происходит конденсация, температура достигает точки росы, возникает туман", — добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20211104/tuman-1757680127.html

московская область (подмосковье)

москва

земля

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