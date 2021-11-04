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Росгидромет предупредил жителей Москвы и области о плотном тумане
Росгидромет предупредил жителей Москвы и области о плотном тумане - РИА Новости, 05.11.2021
Росгидромет предупредил жителей Москвы и области о плотном тумане
В ближайшее время в столичном регионе ожидается туман, однако утром сильные порывы ветра рассеют его, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-04T22:42
2021-11-05T00:01
туман в москве
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
земля
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В ближайшее время в столичном регионе ожидается туман, однако утром сильные порывы ветра рассеют его, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд."Росгидромет выпустил предупреждение о тумане в Москве и Московской области. Туман ожидается ночью и до утра. &lt;…&gt; Утром ожидается порывистый ветер, до 17 метров в секунду, туман рассеется", — сказал Вильфанд.Он пояснил, что причина возникновения тумана — очень теплые воздушные массы из Малой Азии и со Средиземного моря. Они будут охлаждаться в столичном регионе за счет поверхности Земли. "Происходит конденсация, температура достигает точки росы, возникает туман", — добавил Вильфанд.
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туман в москве, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, земля
22:42 04.11.2021 (обновлено: 00:01 05.11.2021)
 
Росгидромет предупредил жителей Москвы и области о плотном тумане

Росгидромет предупредил жителей Москвы и области о плотном тумане в ночное время суток

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В ближайшее время в столичном регионе ожидается туман, однако утром сильные порывы ветра рассеют его, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.
"Росгидромет выпустил предупреждение о тумане в Москве и Московской области. Туман ожидается ночью и до утра. <…> Утром ожидается порывистый ветер, до 17 метров в секунду, туман рассеется", — сказал Вильфанд.
Он пояснил, что причина возникновения тумана — очень теплые воздушные массы из Малой Азии и со Средиземного моря. Они будут охлаждаться в столичном регионе за счет поверхности Земли. "Происходит конденсация, температура достигает точки росы, возникает туман", — добавил Вильфанд.
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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Туман в МосквеМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандЗемля
 
 
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