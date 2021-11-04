21:59 04.11.2021 (обновлено: 22:06 04.11.2021)
Иран никогда не получит ядерное оружие при возврате к СВПД, заявил Госдеп
Госдеп заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие при восстановлении СВПД
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Возможный возврат Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме даст мировому сообществу инструменты, которые позволят не допустить появление у исламской республики ядерного оружия, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"СВПД предоставит нам инструменты, которые нам необходимы, чтобы не допустить никогда приобретение Ираном ядерного оружия", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
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