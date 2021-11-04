https://ria.ru/20211104/svpd-1757751653.html

Иран никогда не получит ядерное оружие при возврате к СВПД, заявил Госдеп

Иран никогда не получит ядерное оружие при возврате к СВПД, заявил Госдеп - РИА Новости, 04.11.2021

Иран никогда не получит ядерное оружие при возврате к СВПД, заявил Госдеп

Возможный возврат Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме даст мировому сообществу инструменты,... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T21:59

2021-11-04T21:59

2021-11-04T22:06

в мире

сша

иран

тегеран (город)

государственный департамент сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

франция

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Возможный возврат Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме даст мировому сообществу инструменты, которые позволят не допустить появление у исламской республики ядерного оружия, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."СВПД предоставит нам инструменты, которые нам необходимы, чтобы не допустить никогда приобретение Ираном ядерного оружия", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Накануне замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что Иран вернется к переговорам в Вене по восстановлению СВПД и отмене американских санкций 29 ноября. Позднее госдепартамент США подтвердил эту информацию.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.

https://ria.ru/20211101/iran-1757204928.html

https://ria.ru/20211031/iran-1757103225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, тегеран (город), государственный департамент сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), франция, джо байден, мид ирана, дональд трамп, нед прайс, россия