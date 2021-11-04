https://ria.ru/20211104/sotrudnichestvo-1757744608.html
В Минске позитивно оценили торгово-экономическое сотрудничество с Россией
В Минске позитивно оценили торгово-экономическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 04.11.2021
В Минске позитивно оценили торгово-экономическое сотрудничество с Россией
Негативная тенденция снижения внешнеторгового оборота в 2021 году преодолена, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:30
2021-11-04T20:30
2021-11-04T20:30
союзное государство
экономика
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Негативная тенденция снижения внешнеторгового оборота в 2021 году преодолена, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев."Важно отметить, что негативная тенденция снижения внешнеторгового оборота преодолена. Сегодня те характеристики, которые характеризуют объемы товарооборота, представлены в проекте соответствующего постановлении высшего Госсовета. Хотел бы отметить, что за девять месяцев 2021 года увеличились объемы поставки продовольствия, металлов, машин и оборудования. Существенно возросли поставки из России в Беларусь нефти и газа. Утверждаемые сегодня 28 союзных программ создают новые условия для развития торгово-экономического сотрудничества. Очевидны перспективы снятия ряда складывавшихся и сохранявшихся пока ограничений в двухсторонней торговле", - подчеркнул Мезенцев во время онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства.По словам госсекретаря Союзного государства, правительства продолжат результативную работу по увеличению взаимного товарооборота, созданию условий для равного доступа субъектов хозяйствования на рынке Белоруссии и России.
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экономика, белоруссия, дмитрий мезенцев, россия
В Минске позитивно оценили торгово-экономическое сотрудничество с Россией
Мезенцев позитивно оценил торгово-экономическое сотрудничество с Россией