https://ria.ru/20211104/sotrudnichestvo-1757726173.html

Путин оценил сотрудничество с Белоруссией

Путин оценил сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 04.11.2021

Путин оценил сотрудничество с Белоруссией

России и Белоруссии на заседании Высшего госсовета Союзного государства предстоит принять целый ряд документов об углублении сотрудничества, в том числе в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:54

2021-11-04T17:54

2021-11-04T18:04

в мире

белоруссия

владимир путин

россия

союзное государство

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. России и Белоруссии на заседании Высшего госсовета Союзного государства предстоит принять целый ряд документов об углублении сотрудничества, в том числе в экономике и в военной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании."Сегодня заседание Высшего государственного совета Союзного государства имеет действительно важное значение. Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, политике, военной сфере", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211104/lukashenko-1757725335.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, владимир путин, россия, союзное государство