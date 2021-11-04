https://ria.ru/20211104/sotrudnichestvo-1757726173.html
Путин оценил сотрудничество с Белоруссией
Путин оценил сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 04.11.2021
Путин оценил сотрудничество с Белоруссией
России и Белоруссии на заседании Высшего госсовета Союзного государства предстоит принять целый ряд документов об углублении сотрудничества, в том числе в... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:54
2021-11-04T17:54
2021-11-04T18:04
в мире
белоруссия
владимир путин
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союзное государство
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. России и Белоруссии на заседании Высшего госсовета Союзного государства предстоит принять целый ряд документов об углублении сотрудничества, в том числе в экономике и в военной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании."Сегодня заседание Высшего государственного совета Союзного государства имеет действительно важное значение. Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, политике, военной сфере", - сказал Путин.
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в мире, белоруссия, владимир путин, россия, союзное государство
17:54 04.11.2021 (обновлено: 18:04 04.11.2021)
Путин оценил сотрудничество с Белоруссией
Путин: для углубления сотрудничества с Белоруссией нужно принять некоторые документы