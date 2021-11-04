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Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS

Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS - РИА Новости, 04.11.2021

Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду провел телефонный разговор с главой МИД Австралии Мэрис Пейн, в ходе которого главы дипведомств двух стран обсудили... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T01:50

2021-11-04T01:50

2021-11-04T01:50

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду провел телефонный разговор с главой МИД Австралии Мэрис Пейн, в ходе которого главы дипведомств двух стран обсудили трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS и координацию коллективных усилий в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил госдепартамент.Отмечается, что в ходе беседы стороны подтвердили приверженность коллективной работе в регионе по восстановлению после пандемии COVID-19.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

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в мире, сша, австралия, великобритания, энтони блинкен