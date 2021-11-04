Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
Блинкен и глава МИД Австралии Пейн обсудили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду провел телефонный разговор с главой МИД Австралии Мэрис Пейн, в ходе которого главы дипведомств двух стран обсудили трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS и координацию коллективных усилий в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил госдепартамент.
"Стороны обсудили трехстороннее партнерство Австралия-Великобритания-США (AUKUS) в сфере безопасности и пути углубления нашего сотрудничества с другими ключевыми партнерами и союзниками по поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в письменном заявлении госдепа США по итогам состоявшегося разговора.
Отмечается, что в ходе беседы стороны подтвердили приверженность коллективной работе в регионе по восстановлению после пандемии COVID-19.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".