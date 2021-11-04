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Завершено благоустройство сквера имени Судакова на юго-востоке Москвы
Завершено благоустройство сквера имени Судакова на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 10.11.2021
Завершено благоустройство сквера имени Судакова на юго-востоке Москвы
Завершено комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-04T10:16
2021-11-04T10:16
2021-11-10T18:35
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Завершено комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова на юго-востоке столицы. Сквер расположен в районе Люблино ЮВАО между улицами Краснодонская, Совхозная, Судакова и проспектом 40 лет Октября", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2014 году в сквере сделали игровые зоны, высадили кусты сирени, обновили памятник жителю района Михаилу Судакову – танкисту, участнику битвы за Москву, Герою Советского Союза.
https://ria.ru/20211012/blagoustroystvo-1754168853.html
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