https://ria.ru/20211104/skver-1758450567.html

Завершено благоустройство сквера имени Судакова на юго-востоке Москвы

Завершено благоустройство сквера имени Судакова на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 10.11.2021

Завершено благоустройство сквера имени Судакова на юго-востоке Москвы

Завершено комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-04T10:16

2021-11-04T10:16

2021-11-10T18:35

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Завершено комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова на юго-востоке столицы. Сквер расположен в районе Люблино ЮВАО между улицами Краснодонская, Совхозная, Судакова и проспектом 40 лет Октября", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2014 году в сквере сделали игровые зоны, высадили кусты сирени, обновили памятник жителю района Михаилу Судакову – танкисту, участнику битвы за Москву, Герою Советского Союза.

https://ria.ru/20211012/blagoustroystvo-1754168853.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы