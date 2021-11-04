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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/situatsiya-1757720111.html
Минздрав рассказал о ситуации с COVID-19 в Самарской области
Минздрав рассказал о ситуации с COVID-19 в Самарской области - РИА Новости, 04.11.2021
Минздрав рассказал о ситуации с COVID-19 в Самарской области
Специалисты Минздрава РФ, прибывшие в Самарскую область для методической помощи в борьбе с коронавирусом, подвели итоги работы в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:59
2021-11-04T16:59
распространение коронавируса
общество
тольятти
самарская область
дмитрий азаров
здоровье - общество
фонд перспективных исследований
рамн
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САМАРА, 4 ноя – РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ, прибывшие в Самарскую область для методической помощи в борьбе с коронавирусом, подвели итоги работы в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства."В четверг, 4 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев подвели итоги работы группы специалистов, которые прибыли в регион для оказания методической помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне эксперты побывали в медучреждениях Самары, Тольятти, Сызрани и ряда районов, чтобы оценить эффективность работы амбулаторного, поликлинического и стационарного звена."Хочу вас поблагодарить за тот объем работы, который был проделан накануне – трудились буквально до поздней ночи. И сегодня подводим итоги совместной работы: что нам удалось сделать, а что нет. Уверен, что прозвучат выводы по проблемным участкам, которые нам необходимо поправить. Обсудим и дальнейшие совместные усилия по предотвращению распространения инфекции на территории Самарской области", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, научный руководитель ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, академик РАМН Владимир Стародубов в среду оценил работу лечебных учреждений Тольятти. "В Тольятти система оказания медицинской помощи выстроена в плановом режиме… У меня самые благоприятные впечатления о работе и амбулаторного, и стационарного звена", - приводит слова Стародубова пресс-служба.Заместитель директора ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Вадим Тестов посетил медучреждения Самары и Кинель-Черкасского района. "Мы посещали в том числе организации, куда выезжали ранее с замечаниями. И хочу сказать, что все отработано – наши предложения приняты… Мы благодарны губернатору, министру здравоохранения региона, главным врачам, которые оперативно реагируют на наши предложения и рекомендации. Регион самодостаточный и самостоятельно может решать проблемы с COVID-19", – цитирует Тестова пресс-служба.По словам Гриднева, в Самарской области сформирована система помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на всех этапах. "Система здравоохранения работает напряженно, врачи находятся в тяжелом рабочем режиме, но настроение хорошее… Все наши предложения услышаны и поддержаны губернатором. У нас совпадают точки зрения на развитие ситуации, те угрозы, которые существуют. Дмитрий Игоревич Азаров владеет всеми вопросами, терминами, методами лечения, реализации подходов. Поэтому он фактически через себя, свое сердце проводит все те проблемы, которые есть в здравоохранении", - приводит слова Гриднева пресс-служба.
https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html
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общество, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество, фонд перспективных исследований, рамн, владимир стародубов, россия, коронавирус covid-19, олег гриднев
16:59 04.11.2021
 
Минздрав рассказал о ситуации с COVID-19 в Самарской области

Рабочая группа Минздрава рассказала о ситуации с COVID-19 в Самарской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 4 ноя – РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ, прибывшие в Самарскую область для методической помощи в борьбе с коронавирусом, подвели итоги работы в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В четверг, 4 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев подвели итоги работы группы специалистов, которые прибыли в регион для оказания методической помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне эксперты побывали в медучреждениях Самары, Тольятти, Сызрани и ряда районов, чтобы оценить эффективность работы амбулаторного, поликлинического и стационарного звена.
"Хочу вас поблагодарить за тот объем работы, который был проделан накануне – трудились буквально до поздней ночи. И сегодня подводим итоги совместной работы: что нам удалось сделать, а что нет. Уверен, что прозвучат выводы по проблемным участкам, которые нам необходимо поправить. Обсудим и дальнейшие совместные усилия по предотвращению распространения инфекции на территории Самарской области", - цитирует Азарова пресс-служба.
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По данным пресс-службы, научный руководитель ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, академик РАМН Владимир Стародубов в среду оценил работу лечебных учреждений Тольятти. "В Тольятти система оказания медицинской помощи выстроена в плановом режиме… У меня самые благоприятные впечатления о работе и амбулаторного, и стационарного звена", - приводит слова Стародубова пресс-служба.
Заместитель директора ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Вадим Тестов посетил медучреждения Самары и Кинель-Черкасского района. "Мы посещали в том числе организации, куда выезжали ранее с замечаниями. И хочу сказать, что все отработано – наши предложения приняты… Мы благодарны губернатору, министру здравоохранения региона, главным врачам, которые оперативно реагируют на наши предложения и рекомендации. Регион самодостаточный и самостоятельно может решать проблемы с COVID-19", – цитирует Тестова пресс-служба.
По словам Гриднева, в Самарской области сформирована система помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на всех этапах. "Система здравоохранения работает напряженно, врачи находятся в тяжелом рабочем режиме, но настроение хорошее… Все наши предложения услышаны и поддержаны губернатором. У нас совпадают точки зрения на развитие ситуации, те угрозы, которые существуют. Дмитрий Игоревич Азаров владеет всеми вопросами, терминами, методами лечения, реализации подходов. Поэтому он фактически через себя, свое сердце проводит все те проблемы, которые есть в здравоохранении", - приводит слова Гриднева пресс-служба.
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Распространение коронавирусаОбществоТольяттиСамарская областьДмитрий АзаровЗдоровье - ОбществоФонд перспективных исследованийРАМНВладимир СтародубовРоссияКоронавирус COVID-19Олег Гриднев
 
 
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