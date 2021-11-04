В Севастополе у мемориала Гражданской войны создадут парк
В Севастополе у мемориала погибшим в годы гражданской войны создадут парк
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин в Севастополе на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вместо предполагаемой застройки на территории у мемориального комплекса на мысе Хрустальном в Севастополе разобьют новый парк.
Президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочей поездкой в Севастополе, призвал расширить парковую территорию рядом с мемориалом погибшим в годы гражданской войны – в районе проектируемого культурного кластера на мысе Хрустальный.
"Что касается парка, то, что Вы сегодня мне поручили, когда были у памятника, действительно, фонд "Национальное культурное наследие" обращался, чтобы один или два жилых дома построить, непосредственно примыкающих к культурному кластеру – для сотрудников и преподавателей, один дом такой строится. Но я с Вами согласен, что мы можем найти площадку в другом месте в городе…, а максимально площадь, которая есть на мысе Хрустальном, использовать так, как Вы и поручили. Так мы и поступим", - сказал Развожаев на встрече с президентом.
Ранее в четверг президент возложил цветы к памятнику погибшим в годы гражданской войны и выступил с приветственным словом, в котором поздравил всех россиян с Днем народного единства.
В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В Севастополе работы ведутся с опережением графика. Планируется, что к концу 2023 года в составе музейного и театрально-образовательного комплексов будут построены театр оперы и балета, хореографическая академия, Российская государственная художественная галерея, которая объединит два направления (художественное и военно-историческое).