https://ria.ru/20211104/sevastopol-1757749846.html

В Севастополе у мемориала Гражданской войны создадут парк

В Севастополе у мемориала Гражданской войны создадут парк - РИА Новости, 04.11.2021

В Севастополе у мемориала Гражданской войны создадут парк

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вместо предполагаемой застройки на территории у мемориального комплекса на мысе Хрустальном в Севастополе... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T21:40

2021-11-04T21:40

2021-11-04T21:40

севастополь

владимир путин

день народного единства

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вместо предполагаемой застройки на территории у мемориального комплекса на мысе Хрустальном в Севастополе разобьют новый парк.Президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочей поездкой в Севастополе, призвал расширить парковую территорию рядом с мемориалом погибшим в годы гражданской войны – в районе проектируемого культурного кластера на мысе Хрустальный."Что касается парка, то, что Вы сегодня мне поручили, когда были у памятника, действительно, фонд "Национальное культурное наследие" обращался, чтобы один или два жилых дома построить, непосредственно примыкающих к культурному кластеру – для сотрудников и преподавателей, один дом такой строится. Но я с Вами согласен, что мы можем найти площадку в другом месте в городе…, а максимально площадь, которая есть на мысе Хрустальном, использовать так, как Вы и поручили. Так мы и поступим", - сказал Развожаев на встрече с президентом.Ранее в четверг президент возложил цветы к памятнику погибшим в годы гражданской войны и выступил с приветственным словом, в котором поздравил всех россиян с Днем народного единства.В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В Севастополе работы ведутся с опережением графика. Планируется, что к концу 2023 года в составе музейного и театрально-образовательного комплексов будут построены театр оперы и балета, хореографическая академия, Российская государственная художественная галерея, которая объединит два направления (художественное и военно-историческое).

https://ria.ru/20211104/pozdravlenie-1757720677.html

севастополь

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Путин возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны в Севастополе Путин в Севастополе первым делом он отправился к памятнику жертвам Гражданской войны на возложение цветов. А потом поздравил россиян с Днем народного единства и напомнил, почему мы его празднуем: Россия могла навсегда исчезнуть с карты мира, но народ этого не допустил. 2021-11-04T21:40 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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севастополь, владимир путин, день народного единства, михаил развожаев