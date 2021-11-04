https://ria.ru/20211104/sevastopol-1757726277.html

Путин призвал разбить парк у мемориала Гражданской войны в Севастополе

Путин призвал разбить парк у мемориала Гражданской войны в Севастополе - РИА Новости, 04.11.2021

Путин призвал разбить парк у мемориала Гражданской войны в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочей поездкой в Севастополе, призвал разбить парк рядом с мемориалом погибшим в годы Гражданской войны. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:54

2021-11-04T17:54

2021-11-04T17:54

общество

севастополь

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_20aaeda2b9a170bf62c73b4c39fad8a5.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочей поездкой в Севастополе, призвал разбить парк рядом с мемориалом погибшим в годы Гражданской войны."Нужно сделать так, чтобы парковая зона была побольше", - сказал Путин, осматривая мемориальный комплекс.По его словам, на этих территориях не стоит разворачивать жилищное строительство."Здесь нужно сделать место отдыха для севастопольцев и для людей, которые сюда приезжают. Планы жилищного строительства можно осуществить и в другом месте", - добавил президент.В четверг президент РФ Владимир Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу, посвященному окончанию Гражданской войны. В церемонии также приняли участие губернатор города Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма и Севастополя, а также курсанты и юнармейцы.В апреле этого года в Севастополе был открыт первый на территории бывшего СССР масштабный мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны. Проект реализует Российское военно-историческое общество совместно с правительством Севастополя по поручению президента РФ и по инициативе Международного совета российских соотечественников. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты - неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный.

https://ria.ru/20211104/putin-1757724923.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, владимир путин, россия