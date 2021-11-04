https://ria.ru/20211104/sevastopol-1757726277.html
Путин призвал разбить парк у мемориала Гражданской войны в Севастополе
Путин призвал разбить парк у мемориала Гражданской войны в Севастополе - РИА Новости, 04.11.2021
Путин призвал разбить парк у мемориала Гражданской войны в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочей поездкой в Севастополе, призвал разбить парк рядом с мемориалом погибшим в годы Гражданской войны. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:54
2021-11-04T17:54
2021-11-04T17:54
общество
севастополь
владимир путин
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочей поездкой в Севастополе, призвал разбить парк рядом с мемориалом погибшим в годы Гражданской войны."Нужно сделать так, чтобы парковая зона была побольше", - сказал Путин, осматривая мемориальный комплекс.По его словам, на этих территориях не стоит разворачивать жилищное строительство."Здесь нужно сделать место отдыха для севастопольцев и для людей, которые сюда приезжают. Планы жилищного строительства можно осуществить и в другом месте", - добавил президент.В четверг президент РФ Владимир Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу, посвященному окончанию Гражданской войны. В церемонии также приняли участие губернатор города Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма и Севастополя, а также курсанты и юнармейцы.В апреле этого года в Севастополе был открыт первый на территории бывшего СССР масштабный мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны. Проект реализует Российское военно-историческое общество совместно с правительством Севастополя по поручению президента РФ и по инициативе Международного совета российских соотечественников. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты - неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный.
https://ria.ru/20211104/putin-1757724923.html
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общество, севастополь, владимир путин, россия
Путин призвал разбить парк у мемориала Гражданской войны в Севастополе
Путин призвал разбить парк у мемориала погибшим в годы Гражданской войны в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
, находясь с рабочей поездкой в Севастополе
, призвал разбить парк рядом с мемориалом погибшим в годы Гражданской войны.
"Нужно сделать так, чтобы парковая зона была побольше", - сказал Путин, осматривая мемориальный комплекс.
По его словам, на этих территориях не стоит разворачивать жилищное строительство.
"Здесь нужно сделать место отдыха для севастопольцев и для людей, которые сюда приезжают. Планы жилищного строительства можно осуществить и в другом месте", - добавил президент.
В четверг президент РФ Владимир Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу, посвященному окончанию Гражданской войны. В церемонии также приняли участие губернатор города Михаил Развожаев
и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов
, представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма и Севастополя, а также курсанты и юнармейцы.
В апреле этого года в Севастополе был открыт первый на территории бывшего СССР масштабный мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны. Проект реализует Российское военно-историческое общество совместно с правительством Севастополя по поручению президента РФ и по инициативе Международного совета российских соотечественников. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты - неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный.