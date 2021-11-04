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Лукашевич призвал СММ оценить последствия пребывания ВСУ в Старомарьевке
Лукашевич призвал СММ оценить последствия пребывания ВСУ в Старомарьевке - РИА Новости, 04.11.2021
Лукашевич призвал СММ оценить последствия пребывания ВСУ в Старомарьевке
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич ожидает, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) оценит последствия пребывания ВСУ в Старомарьевке и в... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T21:35
2021-11-04T21:35
в мире
донецкая область
александр лукашевич
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич ожидает, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) оценит последствия пребывания ВСУ в Старомарьевке и в ближайшее время установит факты.Ранее СМИ сообщали, что вооружённые силы Украины заняли населённый пункт Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения в Тельмановском районе ДНР. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей Старомарьевки являются гражданами РФ. В свою очередь в пресс-центре 93-й бригады ВС Украины "Холодный Яр" опровергли информацию взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе."До настоящего момента Миссия не оценила последствия пребывания украинских военных непосредственно в Старомарьевке. Рассчитываем, что СММ в ближайшее время установит факты по итогам изучения обстановки там. Данные бесед с местными жителями должны оперативно отражаться в отчетах. К слову, представители Международного Комитета Красного Креста организовали доставку в этот поселок гуманитарных грузов", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Говоря о боевом применении ВСУ 26 октября ударного беспилотника "Байрактар", постпред подчеркнул, что некоторые последствия боестолкновений отражены в отчетах СММ за прошедшую неделю. "Следы обстрелов зафиксированы в населенных пунктах Тельманово и Яковлевка в отдельных районах Донецкой области, а также в подконтрольном ВСУ поселке Гранитное. Повреждена и установленная близ Гранитного камера СММ", - заключил он.
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в мире, донецкая область, александр лукашевич, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия
21:35 04.11.2021
 
Лукашевич призвал СММ оценить последствия пребывания ВСУ в Старомарьевке

Постпред при ОБСЕ Лукашевич призвал СММ оценить последствия пребывания ВСУ в Старомарьевке

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич ожидает, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) оценит последствия пребывания ВСУ в Старомарьевке и в ближайшее время установит факты.
Ранее СМИ сообщали, что вооружённые силы Украины заняли населённый пункт Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения в Тельмановском районе ДНР. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей Старомарьевки являются гражданами РФ. В свою очередь в пресс-центре 93-й бригады ВС Украины "Холодный Яр" опровергли информацию взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе.
"До настоящего момента Миссия не оценила последствия пребывания украинских военных непосредственно в Старомарьевке. Рассчитываем, что СММ в ближайшее время установит факты по итогам изучения обстановки там. Данные бесед с местными жителями должны оперативно отражаться в отчетах. К слову, представители Международного Комитета Красного Креста организовали доставку в этот поселок гуманитарных грузов", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Говоря о боевом применении ВСУ 26 октября ударного беспилотника "Байрактар", постпред подчеркнул, что некоторые последствия боестолкновений отражены в отчетах СММ за прошедшую неделю. "Следы обстрелов зафиксированы в населенных пунктах Тельманово и Яковлевка в отдельных районах Донецкой области, а также в подконтрольном ВСУ поселке Гранитное. Повреждена и установленная близ Гранитного камера СММ", - заключил он.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
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В миреДонецкая областьАлександр ЛукашевичВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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