https://ria.ru/20211104/sanktsii-1757756112.html

Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии, заявили в Минске

Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 04.11.2021

Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии, заявили в Минске

Санкционное давление Запада ускорило процессы интеграции Белоруссии и России, заявил РИА Новости белорусский депутат, замглавы комиссии по международным делам... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T22:50

2021-11-04T22:50

2021-11-04T22:50

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Санкционное давление Запада ускорило процессы интеграции Белоруссии и России, заявил РИА Новости белорусский депутат, замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич.В четверг в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики."С точки зрения геополитики я хотел бы "поблагодарить" наших западных партнеров за введение санкций в отношении Беларуси и России, за ту гибридную войну, которую он в отношении нас открыл, потому что это все ускорило процессы интеграции и помогло нам решить многие вопросы, которые мы не решали ранее. Еще вводите санкции – и мы еще усилим интеграцию и укрепим суверенитет и Беларуси, и России", - сказал Гайдукевич, комментируя итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства.Он подчеркнул, что "всегда был убеждён, что интеграция укрепляет суверенитет и государственность и Беларуси, и России, делает сильнее". Депутат пояснил, что белорусы и россияне имеют такую особенность характера, что когда "их больше давят", они быстрее работают и многие вопросы решают оперативнее."Сегодня действительно исторический день, который положил начало новому этапу интеграции Беларуси и России", - сказал собеседник. При этом он отметил личную заслугу президентов двух стран в продвижении вопроса углубления белорусско-российской интеграции. "Они на протяжении многих лет не только говорили об интеграции, декларировали, поддерживали ее – благодаря их силе воли и усилиям эти документы сегодня были воплощены в жизнь", - подчеркнул депутат."Это, действительно, новый этап, и это только начало, я убежден", - сказал Гайдукевич. В то же время он отметил, что принятые на заседании Высшего госсовета документы – это "не решения одного дня, предстоит очень кропотливая работа, не одного месяца", по их реализации. "Подписаны не декларации, не красивые слова об интеграции, а конкретные документы с конкретными решениями серьезнейших вопросов – по продовольствию, по нефти и газу, СМИ и идеологии, …серьезнейшие документы по экономике", - констатировал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211104/zasedanie-1757746824.html

https://ria.ru/20211104/energoresursy-1757728700.html

https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html

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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, олег гайдукевич, россия