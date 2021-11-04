Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/sanktsii-1757756112.html
Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии, заявили в Минске
Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 04.11.2021
Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии, заявили в Минске
Санкционное давление Запада ускорило процессы интеграции Белоруссии и России, заявил РИА Новости белорусский депутат, замглавы комиссии по международным делам... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:50
2021-11-04T22:50
в мире
сша
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
олег гайдукевич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737649937_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_6ef9da14382a1bbadda88617ae997825.jpg
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Санкционное давление Запада&nbsp;ускорило процессы интеграции Белоруссии и России, заявил РИА Новости белорусский депутат, замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич.В четверг в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики."С точки зрения геополитики я хотел бы "поблагодарить" наших западных партнеров за введение санкций в отношении Беларуси и России, за ту гибридную войну, которую он в отношении нас открыл, потому что это все ускорило процессы интеграции и помогло нам решить&nbsp;многие вопросы, которые мы не решали ранее. Еще вводите санкции – и мы еще усилим интеграцию и укрепим суверенитет и Беларуси, и России", - сказал Гайдукевич, комментируя итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства.Он подчеркнул, что "всегда был убеждён, что интеграция укрепляет суверенитет и государственность и Беларуси, и России, делает сильнее". Депутат пояснил, что белорусы и россияне имеют такую особенность характера, что когда "их больше давят", они быстрее работают и многие вопросы решают оперативнее."Сегодня действительно исторический день, который положил начало новому этапу интеграции Беларуси и России", - сказал собеседник. При этом он отметил личную заслугу президентов двух стран в продвижении вопроса углубления белорусско-российской интеграции.&nbsp; "Они на протяжении многих лет не только говорили об интеграции, декларировали, поддерживали ее – благодаря их силе воли и усилиям эти документы сегодня были воплощены в жизнь", - подчеркнул депутат."Это, действительно, новый этап, и это только начало, я убежден", - сказал Гайдукевич. В то же время он отметил, что принятые на заседании Высшего госсовета документы – это "не решения одного дня, предстоит очень кропотливая работа, не одного месяца", по их реализации. "Подписаны не декларации, не красивые слова об интеграции, а конкретные документы с конкретными решениями серьезнейших вопросов – по продовольствию, по нефти и газу, СМИ и идеологии, …серьезнейшие документы по экономике", - констатировал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20211104/zasedanie-1757746824.html
https://ria.ru/20211104/energoresursy-1757728700.html
https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737649937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3372d52cc5467ba709629160ec585534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, олег гайдукевич, россия
22:50 04.11.2021
 
Санкции Запада ускорили интеграцию России и Белоруссии, заявили в Минске

Депутат парламента Белоруссии Гайдукевич: санкции ускорили интеграцию Москвы и Минска

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Санкционное давление Запада ускорило процессы интеграции Белоруссии и России, заявил РИА Новости белорусский депутат, замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич.
В четверг в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
20:58Союзное государство
Путин и Лукашенко оценили решения заседания госсовета Союзного государства
"С точки зрения геополитики я хотел бы "поблагодарить" наших западных партнеров за введение санкций в отношении Беларуси и России, за ту гибридную войну, которую он в отношении нас открыл, потому что это все ускорило процессы интеграции и помогло нам решить многие вопросы, которые мы не решали ранее. Еще вводите санкции – и мы еще усилим интеграцию и укрепим суверенитет и Беларуси, и России", - сказал Гайдукевич, комментируя итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства.
Он подчеркнул, что "всегда был убеждён, что интеграция укрепляет суверенитет и государственность и Беларуси, и России, делает сильнее". Депутат пояснил, что белорусы и россияне имеют такую особенность характера, что когда "их больше давят", они быстрее работают и многие вопросы решают оперативнее.
"Сегодня действительно исторический день, который положил начало новому этапу интеграции Беларуси и России", - сказал собеседник. При этом он отметил личную заслугу президентов двух стран в продвижении вопроса углубления белорусско-российской интеграции.  "Они на протяжении многих лет не только говорили об интеграции, декларировали, поддерживали ее – благодаря их силе воли и усилиям эти документы сегодня были воплощены в жизнь", - подчеркнул депутат.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
18:04Союзное государство
Белоруссия получает российский газ в разы дешевле, чем Европа, заявил Путин
"Это, действительно, новый этап, и это только начало, я убежден", - сказал Гайдукевич. В то же время он отметил, что принятые на заседании Высшего госсовета документы – это "не решения одного дня, предстоит очень кропотливая работа, не одного месяца", по их реализации. "Подписаны не декларации, не красивые слова об интеграции, а конкретные документы с конкретными решениями серьезнейших вопросов – по продовольствию, по нефти и газу, СМИ и идеологии, …серьезнейшие документы по экономике", - констатировал он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
19:22
Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым
 
В миреСШАБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе