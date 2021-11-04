https://ria.ru/20211104/samolet-1757726911.html

Самолет прервал вылет из аэропорта в Казани из-за неисправности

Самолет прервал вылет из аэропорта в Казани из-за неисправности - РИА Новости, 04.11.2021

Самолет прервал вылет из аэропорта в Казани из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Северный ветер" в четверг днем прервал вылет по маршруту Казань – Калининград, предположительно, из-за неисправности генератора, сообщает... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:57

2021-11-04T17:57

2021-11-04T17:57

происшествия

казань

калининград

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северный ветер" в четверг днем прервал вылет по маршруту Казань – Калининград, предположительно, из-за неисправности генератора, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.Согласно табло международного аэропорта "Казань", самолет должен был вылететь из Казани в 13.35 мск."Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов в связи с произошедшим 4 ноября около 13.53 мск авиационным событием с самолетом марки Boeing-738, вылетавшим рейсом №591 по маршруту Казань – Калининград. По предварительным данным, командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Северный ветер", прервал вылет самолета в связи с обнаружившейся неисправностью генератора", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, воздушное судно вернулось на стоянку, где оборудование проверили. На борту находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры были размещены в здании аэровокзала. В настоящее время самолет готовится к вылету.Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшедшего и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.По информации Приволжской транспортной прокуратуры, самолет благополучно вылетел из аэропорта Казани в 17.34 мск, жалоб от пассажиров рейса не поступало.

https://ria.ru/20211102/samolet-1757434842.html

https://ria.ru/20211102/samolet-1757431607.html

казань

калининград

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, калининград, республика татарстан (татарстан)