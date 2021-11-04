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Самолет прервал вылет из аэропорта в Казани из-за неисправности
Самолет прервал вылет из аэропорта в Казани из-за неисправности - РИА Новости, 04.11.2021
Самолет прервал вылет из аэропорта в Казани из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Северный ветер" в четверг днем прервал вылет по маршруту Казань – Калининград, предположительно, из-за неисправности генератора, сообщает... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:57
2021-11-04T17:57
происшествия
казань
калининград
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северный ветер" в четверг днем прервал вылет по маршруту Казань – Калининград, предположительно, из-за неисправности генератора, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.Согласно табло международного аэропорта "Казань", самолет должен был вылететь из Казани в 13.35 мск."Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов в связи с произошедшим 4 ноября около 13.53 мск авиационным событием с самолетом марки Boeing-738, вылетавшим рейсом №591 по маршруту Казань – Калининград. По предварительным данным, командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Северный ветер", прервал вылет самолета в связи с обнаружившейся неисправностью генератора", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, воздушное судно вернулось на стоянку, где оборудование проверили. На борту находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры были размещены в здании аэровокзала. В настоящее время самолет готовится к вылету.Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшедшего и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.По информации Приволжской транспортной прокуратуры, самолет благополучно вылетел из аэропорта Казани в 17.34 мск, жалоб от пассажиров рейса не поступало.
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казань
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происшествия, казань, калининград, республика татарстан (татарстан)
17:57 04.11.2021
 
Самолет прервал вылет из аэропорта в Казани из-за неисправности

Самолет Казань-Калининград прервал вылет из-за неисправности генератора

CC BY 2.0 / Papas Dos / A321 Nordwind AirlinesСамолет авиакомпании "Северный ветер"
Самолет авиакомпании Северный ветер - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
CC BY 2.0 / Papas Dos / A321 Nordwind Airlines
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КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северный ветер" в четверг днем прервал вылет по маршруту КазаньКалининград, предположительно, из-за неисправности генератора, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Согласно табло международного аэропорта "Казань", самолет должен был вылететь из Казани в 13.35 мск.
"Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов в связи с произошедшим 4 ноября около 13.53 мск авиационным событием с самолетом марки Boeing-738, вылетавшим рейсом №591 по маршруту Казань – Калининград. По предварительным данным, командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Северный ветер", прервал вылет самолета в связи с обнаружившейся неисправностью генератора", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, воздушное судно вернулось на стоянку, где оборудование проверили. На борту находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры были размещены в здании аэровокзала. В настоящее время самолет готовится к вылету.
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По информации Приволжской транспортной прокуратуры, самолет благополучно вылетел из аэропорта Казани в 17.34 мск, жалоб от пассажиров рейса не поступало.
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ПроисшествияКазаньКалининградРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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