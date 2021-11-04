https://ria.ru/20211104/saakashvili-1757697825.html

Саакашвили заявил, что не желает никакой должности в Грузии

Саакашвили заявил, что не желает никакой должности в Грузии - РИА Новости, 04.11.2021

Саакашвили заявил, что не желает никакой должности в Грузии

Арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что не желает никакой высокопоставленной должности, а хочет лишь жить и свободно передвигаться... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:30

2021-11-04T13:30

2021-11-04T13:30

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что не желает никакой высокопоставленной должности, а хочет лишь жить и свободно передвигаться по стране."Я не желаю никакой должности, хочу жить, хочу свободу, возможность свободно передвигаться в Грузии, среди свободных и счастливых людей", - пишет Саакашвили в Facebook.Политик призывает не верить в то, что действующий президент Саломе Зурабишвили его когда-либо помилует."Освободить меня может лишь грузинский народ", - считает Саакашвили.В письме он поблагодарил всех его сторонников-политиков, которые использовали разные виды протеста в знак солидарности с ним.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 35 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Адвокаты политика требуют его госпитализацию в частную клинику, власти готовы перевести Саакашвили исключительно в тюремную больницу.Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.

https://ria.ru/20211103/saakashvili-1757647637.html

https://ria.ru/20211102/saakashvili-1757333917.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили