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"Молодежка ОНФ" выяснила, что объединяет молодых россиян
"Молодежка ОНФ" выяснила, что объединяет молодых россиян - РИА Новости, 04.11.2021
"Молодежка ОНФ" выяснила, что объединяет молодых россиян
Молодых россиян объединяют общая цель, сильное Отечество, дружная мирная жизнь и патриотизм, сообщили РИА Новости в "Молодежке ОНФ". РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T00:34
2021-11-04T00:34
общество
москва
общероссийский народный фронт
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Молодых россиян объединяют общая цель, сильное Отечество, дружная мирная жизнь и патриотизм, сообщили РИА Новости в "Молодежке ОНФ".В исследовании, приуроченном ко Дню народного единства и проведенном в официальных пабликах "Молодежки ОНФ", а также на партнерских площадках "Россия - моя страна", приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет, рассказали в пресс-службе движения.Как отметил депутат Госдумы, глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, многие респонденты будут праздновать День народного единства в кругу семьи.Также команда "Молодежки ОНФ" провела онлайн-викторину на знание истории праздника. На вопрос, когда отмечается День народно единства, правильно ответили 94% респондентов."Почти столько же смогли рассказать, кто является главным героем праздника. 75% опрошенных знают, в честь какого события празднуется День народного единства", - добавили в пресс-службе.День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757351308.html
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общество, москва, общероссийский народный фронт, день народного единства
00:34 04.11.2021
 
"Молодежка ОНФ" выяснила, что объединяет молодых россиян

В "Молодежке ОНФ" сообщили, что сильное Отечество и патриотизм объединяют молодых россиян

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТоржественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почетного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства
Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почетного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Молодых россиян объединяют общая цель, сильное Отечество, дружная мирная жизнь и патриотизм, сообщили РИА Новости в "Молодежке ОНФ".
В исследовании, приуроченном ко Дню народного единства и проведенном в официальных пабликах "Молодежки ОНФ", а также на партнерских площадках "Россия - моя страна", приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет, рассказали в пресс-службе движения.
"Наиболее частыми ответами на вопрос "Что для вас народное единство?" стали: общая цель, сильное Отечество, дружная мирная жизнь, патриотизм, помощь, ощущение единения, братство. Большинство респондентов уверены, что жителей страны объединяют любовь к Родине, история, русский язык, сила духа, патриотизм и доброта", - говорится в сообщении.
Как отметил депутат Госдумы, глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, многие респонденты будут праздновать День народного единства в кругу семьи.
Участники праздничное шествия, посвященного Дню народного единства в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
00:05
День народного единства в России
Также команда "Молодежки ОНФ" провела онлайн-викторину на знание истории праздника. На вопрос, когда отмечается День народно единства, правильно ответили 94% респондентов.
"Почти столько же смогли рассказать, кто является главным героем праздника. 75% опрошенных знают, в честь какого события празднуется День народного единства", - добавили в пресс-службе.
День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Собор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
00:27
Партии и активисты рассказали, как пройдет День народного единства
 
ОбществоМоскваОбщероссийский народный фронтДень народного единства
 
 
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