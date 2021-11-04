"Молодежка ОНФ" выяснила, что объединяет молодых россиян
В "Молодежке ОНФ" сообщили, что сильное Отечество и патриотизм объединяют молодых россиян
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТоржественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почетного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Молодых россиян объединяют общая цель, сильное Отечество, дружная мирная жизнь и патриотизм, сообщили РИА Новости в "Молодежке ОНФ".
В исследовании, приуроченном ко Дню народного единства и проведенном в официальных пабликах "Молодежки ОНФ", а также на партнерских площадках "Россия - моя страна", приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет, рассказали в пресс-службе движения.
"Наиболее частыми ответами на вопрос "Что для вас народное единство?" стали: общая цель, сильное Отечество, дружная мирная жизнь, патриотизм, помощь, ощущение единения, братство. Большинство респондентов уверены, что жителей страны объединяют любовь к Родине, история, русский язык, сила духа, патриотизм и доброта", - говорится в сообщении.
Как отметил депутат Госдумы, глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, многие респонденты будут праздновать День народного единства в кругу семьи.
Также команда "Молодежки ОНФ" провела онлайн-викторину на знание истории праздника. На вопрос, когда отмечается День народно единства, правильно ответили 94% респондентов.
"Почти столько же смогли рассказать, кто является главным героем праздника. 75% опрошенных знают, в честь какого события празднуется День народного единства", - добавили в пресс-службе.
День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.