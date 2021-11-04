https://ria.ru/20211104/rossiyane-1757662836.html

"Молодежка ОНФ" выяснила, что объединяет молодых россиян

"Молодежка ОНФ" выяснила, что объединяет молодых россиян - РИА Новости, 04.11.2021

"Молодежка ОНФ" выяснила, что объединяет молодых россиян

Молодых россиян объединяют общая цель, сильное Отечество, дружная мирная жизнь и патриотизм, сообщили РИА Новости в "Молодежке ОНФ". РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T00:34

2021-11-04T00:34

2021-11-04T00:34

общество

москва

общероссийский народный фронт

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Молодых россиян объединяют общая цель, сильное Отечество, дружная мирная жизнь и патриотизм, сообщили РИА Новости в "Молодежке ОНФ".В исследовании, приуроченном ко Дню народного единства и проведенном в официальных пабликах "Молодежки ОНФ", а также на партнерских площадках "Россия - моя страна", приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет, рассказали в пресс-службе движения.Как отметил депутат Госдумы, глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич, многие респонденты будут праздновать День народного единства в кругу семьи.Также команда "Молодежки ОНФ" провела онлайн-викторину на знание истории праздника. На вопрос, когда отмечается День народно единства, правильно ответили 94% респондентов."Почти столько же смогли рассказать, кто является главным героем праздника. 75% опрошенных знают, в честь какого события празднуется День народного единства", - добавили в пресс-службе.День народного единства был введен в 2004 году и является праздничным (нерабочим) днем. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757351308.html

https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757662420.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, общероссийский народный фронт, день народного единства