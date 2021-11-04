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Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на 650 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на 650 миллионов долларов - РИА Новости, 04.11.2021
Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на 650 миллионов долларов
Госдеп одобрил продажу американских ракет "воздух-воздух" на 650 миллионов долларов Саудовской Аравии, сообщил Пентагон. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:38
2021-11-04T22:38
2021-11-04T22:38
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государственный департамент сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу американских ракет "воздух-воздух" на 650 миллионов долларов Саудовской Аравии, сообщил Пентагон."Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии усовершенствованных ракет средней дальности "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования на сумму, ориентировочно, 650 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госдепа.Как говорится в сообщении, Саудовская Аравия просит продать 280 ракет, около 600 рельсовых пусковых баз и вспомогательное оборудование.
https://ria.ru/20211029/ispytaniya-1756956157.html
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в мире, саудовская аравия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, ракеты
Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на 650 миллионов долларов
Пентагон: Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на 650 миллионов долларов