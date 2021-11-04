https://ria.ru/20211104/putin-1757732800.html
Путин заявил о планах по наполнению Союзного государства новым содержанием
Путин заявил о планах по наполнению Союзного государства новым содержанием - РИА Новости, 04.11.2021
Путин заявил о планах по наполнению Союзного государства новым содержанием
Россия и Белоруссия будут продолжать работу по наполнению Союзного государства новым содержанием, чтобы полностью раскрыть его потенциал, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:43
2021-11-04T18:43
2021-11-04T18:43
союзное государство
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756572576_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_41c218cee523f05c90cf0abf3e6ff19e.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут продолжать работу по наполнению Союзного государства новым содержанием, чтобы полностью раскрыть его потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин."Союзное государство будет качественно укреплять интеграционное взаимодействие, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни, благосостояния наших граждан. Безусловно будем и далее продолжать целенаправленную работу по наполнению Союзного государства новым содержанием для полного раскрытия его созидательного потенциала", - сказал Путин, выступая на заседании высшего госсовета Союзного государства.
https://ria.ru/20211104/doktrina-1757731845.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756572576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12241e21a3a7756e962dc590342fe84b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Путин заявил о планах по наполнению Союзного государства новым содержанием
Путин: будем продолжать работу по наполнению Союзного государства новым содержанием