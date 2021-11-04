https://ria.ru/20211104/putin-1757732800.html

Путин заявил о планах по наполнению Союзного государства новым содержанием

Путин заявил о планах по наполнению Союзного государства новым содержанием - РИА Новости, 04.11.2021

Путин заявил о планах по наполнению Союзного государства новым содержанием

Россия и Белоруссия будут продолжать работу по наполнению Союзного государства новым содержанием, чтобы полностью раскрыть его потенциал, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:43

2021-11-04T18:43

2021-11-04T18:43

союзное государство

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут продолжать работу по наполнению Союзного государства новым содержанием, чтобы полностью раскрыть его потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин."Союзное государство будет качественно укреплять интеграционное взаимодействие, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни, благосостояния наших граждан. Безусловно будем и далее продолжать целенаправленную работу по наполнению Союзного государства новым содержанием для полного раскрытия его созидательного потенциала", - сказал Путин, выступая на заседании высшего госсовета Союзного государства.

https://ria.ru/20211104/doktrina-1757731845.html

белоруссия

россия

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2021

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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия