https://ria.ru/20211104/putin-1757727267.html

Путин рассказал о прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу

Путин рассказал о прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу - РИА Новости, 04.11.2021

Путин рассказал о прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу

Вопросы нефти и газа вызывают споры между РФ и Белоруссией, но и в этой сфере достигнут очень серьезный прогресс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:59

2021-11-04T17:59

2021-11-04T18:24

белоруссия

владимир путин

цены на нефть

россия

союзное государство

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Вопросы нефти и газа вызывают споры между РФ и Белоруссией, но и в этой сфере достигнут очень серьезный прогресс, заявил президент России Владимир Путин."Кстати говоря, я сейчас сказал про рынки нефти, газа. Мы все время держим под постоянным контролем эти вопросы. Они чрезвычайно важны и часто вызывают споры и жаркие дискуссии, но тем не менее в этой сфере у нас достигнут очень серьезный прогресс", - сказал президент РФ на заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211104/putin-1757726411.html

белоруссия

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белоруссия, владимир путин, цены на нефть, россия, экономика