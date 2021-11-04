https://ria.ru/20211104/putin-1757727267.html
Путин рассказал о прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу
Путин рассказал о прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу - РИА Новости, 04.11.2021
Путин рассказал о прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу
Вопросы нефти и газа вызывают споры между РФ и Белоруссией, но и в этой сфере достигнут очень серьезный прогресс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:59
2021-11-04T17:59
2021-11-04T18:24
белоруссия
владимир путин
цены на нефть
россия
союзное государство
экономика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Вопросы нефти и газа вызывают споры между РФ и Белоруссией, но и в этой сфере достигнут очень серьезный прогресс, заявил президент России Владимир Путин."Кстати говоря, я сейчас сказал про рынки нефти, газа. Мы все время держим под постоянным контролем эти вопросы. Они чрезвычайно важны и часто вызывают споры и жаркие дискуссии, но тем не менее в этой сфере у нас достигнут очень серьезный прогресс", - сказал президент РФ на заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.
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белоруссия, владимир путин, цены на нефть, россия, экономика
17:59 04.11.2021 (обновлено: 18:24 04.11.2021)
Путин рассказал о прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу
Путин рассказал о серьезном прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу