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Туризм
https://ria.ru/20211104/puteshestviya-1757491969.html
Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия
Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия - РИА Новости, 04.11.2021
Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия
Туристы, среди которых было много "цифровых кочевников" из США, рассказали, как соскучились по путешествиям и чем готовы пожертвовать ради возможности... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T01:30
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туризм
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новости - туризм
туризм
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куда поехать
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Туристы, среди которых было много "цифровых кочевников" из США, рассказали, как соскучились по путешествиям и чем готовы пожертвовать ради возможности отправиться в поездку, сообщает Travel Daily Media.Так, 73 процента опрошенных полету в космос предпочли бы двухнедельный VIP-тур по разным странам. Отказаться от соцсетей на год согласились 66 процентов пользователей, если взамен они бы могли провести в бесплатном путешествии три месяца.Почти две трети готовы забронировать и оплатить тур сейчас, даже если из-за пандемии его придется потом отменить.
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сша, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус covid-19
01:30 04.11.2021
 
Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия

Ради очередной поездки туристы готовы отказаться от соцсетей и полета в космос

© РИА Новости / Анастасия МельниковаМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Туристы, среди которых было много "цифровых кочевников" из США, рассказали, как соскучились по путешествиям и чем готовы пожертвовать ради возможности отправиться в поездку, сообщает Travel Daily Media.
Так, 73 процента опрошенных полету в космос предпочли бы двухнедельный VIP-тур по разным странам. Отказаться от соцсетей на год согласились 66 процентов пользователей, если взамен они бы могли провести в бесплатном путешествии три месяца.
Почти две трети готовы забронировать и оплатить тур сейчас, даже если из-за пандемии его придется потом отменить.
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