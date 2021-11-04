https://ria.ru/20211104/puteshestviya-1757491969.html

Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия

Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия - РИА Новости, 04.11.2021

Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия

Туристы, среди которых было много "цифровых кочевников" из США, рассказали, как соскучились по путешествиям и чем готовы пожертвовать ради возможности... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T01:30

2021-11-04T01:30

2021-11-04T01:30

туризм

сша

новости - туризм

туризм

куда поехать в выходные

куда поехать

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599494160_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_726f98e488d54fa1a39d2066a2bb2f40.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Туристы, среди которых было много "цифровых кочевников" из США, рассказали, как соскучились по путешествиям и чем готовы пожертвовать ради возможности отправиться в поездку, сообщает Travel Daily Media.Так, 73 процента опрошенных полету в космос предпочли бы двухнедельный VIP-тур по разным странам. Отказаться от соцсетей на год согласились 66 процентов пользователей, если взамен они бы могли провести в бесплатном путешествии три месяца.Почти две трети готовы забронировать и оплатить тур сейчас, даже если из-за пандемии его придется потом отменить.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус covid-19