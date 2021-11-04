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Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия
Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия - РИА Новости, 04.11.2021
Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия
Туристы, среди которых было много "цифровых кочевников" из США, рассказали, как соскучились по путешествиям и чем готовы пожертвовать ради возможности... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T01:30
2021-11-04T01:30
2021-11-04T01:30
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Туристы, среди которых было много "цифровых кочевников" из США, рассказали, как соскучились по путешествиям и чем готовы пожертвовать ради возможности отправиться в поездку, сообщает Travel Daily Media.Так, 73 процента опрошенных полету в космос предпочли бы двухнедельный VIP-тур по разным странам. Отказаться от соцсетей на год согласились 66 процентов пользователей, если взамен они бы могли провести в бесплатном путешествии три месяца.Почти две трети готовы забронировать и оплатить тур сейчас, даже если из-за пандемии его придется потом отменить.
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сша, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус covid-19
Туристы рассказали, чем готовы пожертвовать ради путешествия
Ради очередной поездки туристы готовы отказаться от соцсетей и полета в космос