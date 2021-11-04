Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
https://ria.ru/20211104/proekty-1757413334.html
"Дыхание Байкала" и блеск шашек: чем занимаются молодые казачки
"Дыхание Байкала" и блеск шашек: чем занимаются молодые казачки - РИА Новости, 04.11.2021
"Дыхание Байкала" и блеск шашек: чем занимаются молодые казачки
На прошедшем слете в Красноярске молодые казаки из разных регионов страны получили возможность пообщаться, обменяться полезными контактами, а также представить... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:00
2021-11-04T10:00
российское казачество
краснодарский край
иркутская область
байкал
кубанское казачье войско
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757415894_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a66a5924036c7b459879fe4b61f80e39.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На прошедшем слете в Красноярске молодые казаки из разных регионов страны получили возможность пообщаться, обменяться полезными контактами, а также представить свои проекты. Интересно, что из общего числа участников 20% составляли девушки-казачки, активно принимавшие участие во всех традиционных играх наравне с молодыми людьми и смело защищавшие свои инициативы перед экспертами Росмолодежи.Корреспондент РИА Новости пообщался с ними на площадке и узнал, что такое "дыхание Байкала" и почему искусство владения шашкой вызывает все больший интерес у детей и подростков.Мишки на озереАнна Васильева-Штыкина приехала на слет от Иркутского войскового казачьего общества с патриотическим интенсивом "И один в поле воин, коли по-казачьи скроен"."Звучит масштабно, тем не менее это про личный опыт, личный вклад и про личный пример не только окружающим, но и в первую очередь подрастающему поколению", – отметила она.В интенсив заложен комплекс мероприятий, направленный в первую очередь на школьников. Его суть – не только рассказать об истории и традициях казачества, но и привлечь детей и подростков к активностям вне социальных сетей, привить им интерес к изучению и сохранению родного края.Например, команда проекта регулярно организует походы по живописным маршрутам Иркутской области, охватывая уникальные скальники Олхинского плато и Кругобайкальскую железную дорогу.В зимний период участники интенсива совершают переход по льду озера Байкал. По словам Анны, эти походы оставляют неизгладимое впечатление на всех участников, несмотря на протяженность маршрута и капризы погоды."Красота, ветер – все так завораживает. Под ногами прозрачный лед, видно, как рыбки плавают. А еще есть такое явление, как "дыхание Байкала", когда вода колышется и лед тоже, а ты находишься на середине озера и думаешь: "Боже, там же такая глубина!", – поделилась она.Расширяя границыПомимо походов команда проекта проводит и зарницы – военно-спортивные игры на открытом воздухе. Последнее такое мероприятие состоялось 14 октября в небольшом лесном массиве на берегу Ангары."В этом году у нас была легенда "Разведка". Сформировалось четыре команды, у каждой своя карта – то есть еще добавили элемент спортивного ориентирования. В команды внедрялся диверсант, разведчик, так сказать, который должен был по рации передавать все нарушения, чтобы участники получили штрафные баллы. И они бегали, выполняли задания", – рассказала Анна.При этом, по ее словам, мероприятия интенсива вызывают большой отклик у жителей региона самых разных возрастов, не связанных с казачеством. Так, на одной из зарниц самой активной участницей была 70-летняя женщина, которая ловко выполняла задания наравне с шебутными детьми и подростками."У меня двое деток своих, и я являюсь председателем общешкольного родительского комитета. А там, естественно, знают, кто я и чем занимаюсь. И они выстраиваются в очередь, чтобы пойти с нами. Мы никому не отказываем, всегда рады компании", – подчеркнула Васильева-Штыкина, добавив, что сегодня особенно актуально знакомить россиян с казачьей культурой и историей, а также развенчивать негативные мифы и предрассудки, существующие в общественном сознании."Сейчас больше всего по отношению к казакам я слышу: "Вы ряженые, у вас только песни и пляски, причем здесь военная патриотика?". А в идеологии казак – прежде всего воин. На казаках всегда была охрана границ. Все города в сторону Дальнего Востока так или иначе основаны казаками. К сожалению, когда люди так говорят, они не делают акцент на этом. И после разговора с нами у них не то чтобы меняется точка зрения, а немного расширяются границы", – отметила Анна.По стопам предковВ рамках интенсива, конечно, проходят и тематические встречи со школьниками, на которых участники проекта рассказывают об истории казачества, основах их культуры и реальных героях."В 2020 году мы были на месте гибели Каппеля. Установили памятную табличку на крест. Брали с собой детей – по их реакции было видно, как они этим заинтересованы. К сожалению, в школьных уроках этому уделяется очень мало времени. Я считаю, что нужно давать намного больше информации, чтобы человек сам для себя понял, какую же точку зрения принимает, что он берет для себя и как он с этим будет жить", – подчеркнула Васильева-Штыкина.Останавливаться на достигнутом команда проекта не собирается и уже прорабатывает масштабные планы на будущее. Например, в следующем году в рамках празднования 105-летия со дня Октябрьской революции Анна планирует собрать группу неравнодушных к истории и подвигам своих предков, чтобы повторить маршрут армий Колчака и Каппеля."Естественно, не с военными действиями, а с культурными мероприятиями и обменом опытом, элементами реконструкции, какими-то зрелищными мероприятиями для тех регионов и мест. Ведь все мы помним славные подвиги отцов-казаков, дедов-казаков. Сейчас мы не говорим о политической составляющей. Мы говорим о том, какая была сила и вера народа, что они на одном коне прошли половину России", – отметила она.Сохраняя традицииПознакомить с историей и важными элементами культуры казаков также призван проект Ксении Евтушенко из Союза казачьей молодежи Кубани. Он представляет собой курс обучающих видеороликов, посвященный искусству владения шашкой – фланкировке. Актуальность проекта в том, что в наши дни мастеров этого искусства, способных обучить ему подрастающее поколение, в различных регионах страны становится все меньше."Мы хотим, чтобы этот видеокурс был доступен абсолютно любому на нашей платформе, где пошагово, по примеру разных фитнес-программ, будет рассказано, как должна быть расположена рука, где шашка и так далее. Кроме того, мы хотели бы рассказать и об исторической подоплеке: откуда фланкировка берет начало, почему она является именно казачьим искусством", – рассказала Ксения, добавив, что эти занятия сочетают как физическое, так и духовное и интеллектуальное развитие.Проект возник совсем недавно – в начале учебного года. Тогда, по словам Ксении, в рамках смены атаманов казачьих школ было проведено несколько мастер-классов по фланкировке, которые получили неожиданный отклик."Они посетовали на то, что у них в районах нет носителей этой культуры и что они с удовольствием продолжили бы это искусство, но возможности такой у них нет. Поэтому мы задумали снять цикл видеороликов в надежде, что, когда ребята это освоят, они станут наставниками в своих школах", – отметила Ксения.По ее словам, особых ограничений по возрасту и физической подготовке для желающих обучиться фланкировке нет."Точечно мастер-классы мы даем уже сейчас. Этим могут заниматься и мальчики, и девочки. Те, кто в первый раз столкнулся с шашкой, используют алюминиевый муляж. А те, кто имеет какой-то средний уровень, работают уже с настоящим оружием", – сказала Ксения.Самые младшие участники мастер-классов – воспитанники казачьего детского сада. И среди них особенно выделяется девочка из подготовительной группы возрастом чуть более шести лет, навыкам которой может позавидовать любой взрослый, добавила Евтушенко.В каждый домИдея создания такого обучающего видеокурса возникла неслучайно. Дело в том, что на центральной улице Краснодара каждое воскресенье проходит зрелищный церемониал "Час славы Кубани". Его проводит взвод почетного караула Кубанского казачьего войска, который демонстрирует не только искусное владение шашкой, но и элементы конных упражнений."Когда ребята проходят по центральной улице нашего города, а затем останавливаются напротив администрации края и показывают всем это красивое действо – шашки блестят, виртуозно двигаются у ребят в руках, перебрасываются, – это захватывает. И каждый мальчишка, который это видит, наверное, думает: "А почему бы и не попробовать?". Именно поэтому мы на наши мероприятия стали привлекать специалиста, который может научить детей. А когда услышали отклик от ребят, поняли, что это неизбежно, нужно каким-то образом эту проблему решать", – поделилась Ксения, добавив, что сама с удовольствием готова обучаться фланкировке."Я пробовала, но, может быть, в силу возраста я уже не такая гибкая, и поэтому не очень получается. Однако стремление осталось. Думаю, что, когда эти видеоуроки посмотрю, буду дома крутить. Я бы хотела этому научиться, мне кажется, это красиво, необычно. Не забываем о спортивной составляющей, потому что не так просто это делать. Хотелось бы, чтобы и детям эти занятия были полезны", – резюмировала она.
https://ria.ru/20211015/slet-1754697706.html
краснодарский край
иркутская область
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757415894_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bc55b4d1443f38a22f5eda1483068fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, иркутская область, байкал, кубанское казачье войско, российское казачество
10:00 04.11.2021
 

"Дыхание Байкала" и блеск шашек: чем занимаются молодые казачки

© РИА Новости / Кирилл ШипицинКругобайкальская железная дорога (КБЖД) - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На прошедшем слете в Красноярске молодые казаки из разных регионов страны получили возможность пообщаться, обменяться полезными контактами, а также представить свои проекты. Интересно, что из общего числа участников 20% составляли девушки-казачки, активно принимавшие участие во всех традиционных играх наравне с молодыми людьми и смело защищавшие свои инициативы перед экспертами Росмолодежи.
Корреспондент РИА Новости пообщался с ними на площадке и узнал, что такое "дыхание Байкала" и почему искусство владения шашкой вызывает все больший интерес у детей и подростков.

Мишки на озере

Анна Васильева-Штыкина приехала на слет от Иркутского войскового казачьего общества с патриотическим интенсивом "И один в поле воин, коли по-казачьи скроен".
"Звучит масштабно, тем не менее это про личный опыт, личный вклад и про личный пример не только окружающим, но и в первую очередь подрастающему поколению", – отметила она.
Заместитель начальника Управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Орехов (четвертый справа) на II Всероссийском слете казачьей молодежи в Красноярске
15 октября, 11:18Российское казачество
"Молодежь – наше будущее": итоги слета в Красноярске
В интенсив заложен комплекс мероприятий, направленный в первую очередь на школьников. Его суть – не только рассказать об истории и традициях казачества, но и привлечь детей и подростков к активностям вне социальных сетей, привить им интерес к изучению и сохранению родного края.
Например, команда проекта регулярно организует походы по живописным маршрутам Иркутской области, охватывая уникальные скальники Олхинского плато и Кругобайкальскую железную дорогу.
"Конечно, случаются нюансы. Например, этим летом нам мишки мешали – их было очень много, все жаждали с нами познакомиться", – смеясь, рассказала Анна.
В зимний период участники интенсива совершают переход по льду озера Байкал. По словам Анны, эти походы оставляют неизгладимое впечатление на всех участников, несмотря на протяженность маршрута и капризы погоды.
"Красота, ветер – все так завораживает. Под ногами прозрачный лед, видно, как рыбки плавают. А еще есть такое явление, как "дыхание Байкала", когда вода колышется и лед тоже, а ты находишься на середине озера и думаешь: "Боже, там же такая глубина!", – поделилась она.
© РИА Новости / Кирилл ШипицинЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал
1 из 3
Лед на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
© РИА Новости / Кирилл ШипицинКругобайкальская железная дорога (КБЖД) - участок Восточно-Сибирской железной дороги
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) - участок Восточно-Сибирской железной дороги
2 из 3
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) - участок Восточно-Сибирской железной дороги
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
© РИА Новости / Кирилл ШипицинОзере Байкал и исток реки Ангары в Иркутской области
Озере Байкал и исток реки Ангары в Иркутской области
3 из 3
Озере Байкал и исток реки Ангары в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
1 из 3
Лед на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
2 из 3
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) - участок Восточно-Сибирской железной дороги
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
3 из 3
Озере Байкал и исток реки Ангары в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин

Расширяя границы

Помимо походов команда проекта проводит и зарницы – военно-спортивные игры на открытом воздухе. Последнее такое мероприятие состоялось 14 октября в небольшом лесном массиве на берегу Ангары.
"В этом году у нас была легенда "Разведка". Сформировалось четыре команды, у каждой своя карта – то есть еще добавили элемент спортивного ориентирования. В команды внедрялся диверсант, разведчик, так сказать, который должен был по рации передавать все нарушения, чтобы участники получили штрафные баллы. И они бегали, выполняли задания", – рассказала Анна.
При этом, по ее словам, мероприятия интенсива вызывают большой отклик у жителей региона самых разных возрастов, не связанных с казачеством. Так, на одной из зарниц самой активной участницей была 70-летняя женщина, которая ловко выполняла задания наравне с шебутными детьми и подростками.
"У меня двое деток своих, и я являюсь председателем общешкольного родительского комитета. А там, естественно, знают, кто я и чем занимаюсь. И они выстраиваются в очередь, чтобы пойти с нами. Мы никому не отказываем, всегда рады компании", – подчеркнула Васильева-Штыкина, добавив, что сегодня особенно актуально знакомить россиян с казачьей культурой и историей, а также развенчивать негативные мифы и предрассудки, существующие в общественном сознании.
"Сейчас больше всего по отношению к казакам я слышу: "Вы ряженые, у вас только песни и пляски, причем здесь военная патриотика?". А в идеологии казак – прежде всего воин. На казаках всегда была охрана границ. Все города в сторону Дальнего Востока так или иначе основаны казаками. К сожалению, когда люди так говорят, они не делают акцент на этом. И после разговора с нами у них не то чтобы меняется точка зрения, а немного расширяются границы", – отметила Анна.

По стопам предков

В рамках интенсива, конечно, проходят и тематические встречи со школьниками, на которых участники проекта рассказывают об истории казачества, основах их культуры и реальных героях.
"В 2020 году мы были на месте гибели Каппеля. Установили памятную табличку на крест. Брали с собой детей – по их реакции было видно, как они этим заинтересованы. К сожалению, в школьных уроках этому уделяется очень мало времени. Я считаю, что нужно давать намного больше информации, чтобы человек сам для себя понял, какую же точку зрения принимает, что он берет для себя и как он с этим будет жить", – подчеркнула Васильева-Штыкина.
© Александр НаумовАнна Васильева-Штыкина на слете в Красноярске
Анна Васильева-Штыкина на слете в Красноярске
© Александр Наумов
Анна Васильева-Штыкина на слете в Красноярске
Останавливаться на достигнутом команда проекта не собирается и уже прорабатывает масштабные планы на будущее. Например, в следующем году в рамках празднования 105-летия со дня Октябрьской революции Анна планирует собрать группу неравнодушных к истории и подвигам своих предков, чтобы повторить маршрут армий Колчака и Каппеля.
"Естественно, не с военными действиями, а с культурными мероприятиями и обменом опытом, элементами реконструкции, какими-то зрелищными мероприятиями для тех регионов и мест. Ведь все мы помним славные подвиги отцов-казаков, дедов-казаков. Сейчас мы не говорим о политической составляющей. Мы говорим о том, какая была сила и вера народа, что они на одном коне прошли половину России", – отметила она.

Сохраняя традиции

Познакомить с историей и важными элементами культуры казаков также призван проект Ксении Евтушенко из Союза казачьей молодежи Кубани. Он представляет собой курс обучающих видеороликов, посвященный искусству владения шашкой – фланкировке. Актуальность проекта в том, что в наши дни мастеров этого искусства, способных обучить ему подрастающее поколение, в различных регионах страны становится все меньше.
"Мы хотим, чтобы этот видеокурс был доступен абсолютно любому на нашей платформе, где пошагово, по примеру разных фитнес-программ, будет рассказано, как должна быть расположена рука, где шашка и так далее. Кроме того, мы хотели бы рассказать и об исторической подоплеке: откуда фланкировка берет начало, почему она является именно казачьим искусством", – рассказала Ксения, добавив, что эти занятия сочетают как физическое, так и духовное и интеллектуальное развитие.
"Мы знаем, что казак – это воин, защитник своего Отечества. Конечно же, через отсылки к истории, к тому, что наши предки искусно владели этим искусством, учим детей, что нужно быть готовым прийти в случае необходимости на защиту Родины", – подчеркнула она.
Проект возник совсем недавно – в начале учебного года. Тогда, по словам Ксении, в рамках смены атаманов казачьих школ было проведено несколько мастер-классов по фланкировке, которые получили неожиданный отклик.
"Они посетовали на то, что у них в районах нет носителей этой культуры и что они с удовольствием продолжили бы это искусство, но возможности такой у них нет. Поэтому мы задумали снять цикл видеороликов в надежде, что, когда ребята это освоят, они станут наставниками в своих школах", – отметила Ксения.
По ее словам, особых ограничений по возрасту и физической подготовке для желающих обучиться фланкировке нет.
"Точечно мастер-классы мы даем уже сейчас. Этим могут заниматься и мальчики, и девочки. Те, кто в первый раз столкнулся с шашкой, используют алюминиевый муляж. А те, кто имеет какой-то средний уровень, работают уже с настоящим оружием", – сказала Ксения.
© Александр НаумовКсения Евтушенко на слете в Красноярске
Ксения Евтушенко на слете в Красноярске
© Александр Наумов
Ксения Евтушенко на слете в Красноярске
Самые младшие участники мастер-классов – воспитанники казачьего детского сада. И среди них особенно выделяется девочка из подготовительной группы возрастом чуть более шести лет, навыкам которой может позавидовать любой взрослый, добавила Евтушенко.

В каждый дом

Идея создания такого обучающего видеокурса возникла неслучайно. Дело в том, что на центральной улице Краснодара каждое воскресенье проходит зрелищный церемониал "Час славы Кубани". Его проводит взвод почетного караула Кубанского казачьего войска, который демонстрирует не только искусное владение шашкой, но и элементы конных упражнений.
"Когда ребята проходят по центральной улице нашего города, а затем останавливаются напротив администрации края и показывают всем это красивое действо – шашки блестят, виртуозно двигаются у ребят в руках, перебрасываются, – это захватывает. И каждый мальчишка, который это видит, наверное, думает: "А почему бы и не попробовать?". Именно поэтому мы на наши мероприятия стали привлекать специалиста, который может научить детей. А когда услышали отклик от ребят, поняли, что это неизбежно, нужно каким-то образом эту проблему решать", – поделилась Ксения, добавив, что сама с удовольствием готова обучаться фланкировке.
© Фото предоставлено Ксенией ЕвтушенкоВзвод почетного караула Кубанского казачьего войска
Взвод почетного караула Кубанского казачьего войска
1 из 2
Взвод почетного караула Кубанского казачьего войска
© Фото предоставлено Ксенией Евтушенко
© Фото предоставлено Ксенией ЕвтушенкоБойцы взвода почетного караула Кубанского казачьего войска демонстрируют элементы фланкировки
Бойцы взвода почетного караула Кубанского казачьего войска демонстрируют элементы фланкировки
2 из 2
Бойцы взвода почетного караула Кубанского казачьего войска демонстрируют элементы фланкировки
© Фото предоставлено Ксенией Евтушенко
1 из 2
Взвод почетного караула Кубанского казачьего войска
© Фото предоставлено Ксенией Евтушенко
2 из 2
Бойцы взвода почетного караула Кубанского казачьего войска демонстрируют элементы фланкировки
© Фото предоставлено Ксенией Евтушенко
"Я пробовала, но, может быть, в силу возраста я уже не такая гибкая, и поэтому не очень получается. Однако стремление осталось. Думаю, что, когда эти видеоуроки посмотрю, буду дома крутить. Я бы хотела этому научиться, мне кажется, это красиво, необычно. Не забываем о спортивной составляющей, потому что не так просто это делать. Хотелось бы, чтобы и детям эти занятия были полезны", – резюмировала она.
 
Российское казачествоКраснодарский крайИркутская областьБайкалКубанское казачье войскоРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19