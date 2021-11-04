https://ria.ru/20211104/proekty-1757413334.html

"Дыхание Байкала" и блеск шашек: чем занимаются молодые казачки

"Дыхание Байкала" и блеск шашек: чем занимаются молодые казачки - РИА Новости, 04.11.2021

"Дыхание Байкала" и блеск шашек: чем занимаются молодые казачки

На прошедшем слете в Красноярске молодые казаки из разных регионов страны получили возможность пообщаться, обменяться полезными контактами, а также представить... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:00

2021-11-04T10:00

2021-11-04T10:00

российское казачество

краснодарский край

иркутская область

байкал

кубанское казачье войско

российское казачество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. На прошедшем слете в Красноярске молодые казаки из разных регионов страны получили возможность пообщаться, обменяться полезными контактами, а также представить свои проекты. Интересно, что из общего числа участников 20% составляли девушки-казачки, активно принимавшие участие во всех традиционных играх наравне с молодыми людьми и смело защищавшие свои инициативы перед экспертами Росмолодежи.Корреспондент РИА Новости пообщался с ними на площадке и узнал, что такое "дыхание Байкала" и почему искусство владения шашкой вызывает все больший интерес у детей и подростков.Мишки на озереАнна Васильева-Штыкина приехала на слет от Иркутского войскового казачьего общества с патриотическим интенсивом "И один в поле воин, коли по-казачьи скроен"."Звучит масштабно, тем не менее это про личный опыт, личный вклад и про личный пример не только окружающим, но и в первую очередь подрастающему поколению", – отметила она.В интенсив заложен комплекс мероприятий, направленный в первую очередь на школьников. Его суть – не только рассказать об истории и традициях казачества, но и привлечь детей и подростков к активностям вне социальных сетей, привить им интерес к изучению и сохранению родного края.Например, команда проекта регулярно организует походы по живописным маршрутам Иркутской области, охватывая уникальные скальники Олхинского плато и Кругобайкальскую железную дорогу.В зимний период участники интенсива совершают переход по льду озера Байкал. По словам Анны, эти походы оставляют неизгладимое впечатление на всех участников, несмотря на протяженность маршрута и капризы погоды."Красота, ветер – все так завораживает. Под ногами прозрачный лед, видно, как рыбки плавают. А еще есть такое явление, как "дыхание Байкала", когда вода колышется и лед тоже, а ты находишься на середине озера и думаешь: "Боже, там же такая глубина!", – поделилась она.Расширяя границыПомимо походов команда проекта проводит и зарницы – военно-спортивные игры на открытом воздухе. Последнее такое мероприятие состоялось 14 октября в небольшом лесном массиве на берегу Ангары."В этом году у нас была легенда "Разведка". Сформировалось четыре команды, у каждой своя карта – то есть еще добавили элемент спортивного ориентирования. В команды внедрялся диверсант, разведчик, так сказать, который должен был по рации передавать все нарушения, чтобы участники получили штрафные баллы. И они бегали, выполняли задания", – рассказала Анна.При этом, по ее словам, мероприятия интенсива вызывают большой отклик у жителей региона самых разных возрастов, не связанных с казачеством. Так, на одной из зарниц самой активной участницей была 70-летняя женщина, которая ловко выполняла задания наравне с шебутными детьми и подростками."У меня двое деток своих, и я являюсь председателем общешкольного родительского комитета. А там, естественно, знают, кто я и чем занимаюсь. И они выстраиваются в очередь, чтобы пойти с нами. Мы никому не отказываем, всегда рады компании", – подчеркнула Васильева-Штыкина, добавив, что сегодня особенно актуально знакомить россиян с казачьей культурой и историей, а также развенчивать негативные мифы и предрассудки, существующие в общественном сознании."Сейчас больше всего по отношению к казакам я слышу: "Вы ряженые, у вас только песни и пляски, причем здесь военная патриотика?". А в идеологии казак – прежде всего воин. На казаках всегда была охрана границ. Все города в сторону Дальнего Востока так или иначе основаны казаками. К сожалению, когда люди так говорят, они не делают акцент на этом. И после разговора с нами у них не то чтобы меняется точка зрения, а немного расширяются границы", – отметила Анна.По стопам предковВ рамках интенсива, конечно, проходят и тематические встречи со школьниками, на которых участники проекта рассказывают об истории казачества, основах их культуры и реальных героях."В 2020 году мы были на месте гибели Каппеля. Установили памятную табличку на крест. Брали с собой детей – по их реакции было видно, как они этим заинтересованы. К сожалению, в школьных уроках этому уделяется очень мало времени. Я считаю, что нужно давать намного больше информации, чтобы человек сам для себя понял, какую же точку зрения принимает, что он берет для себя и как он с этим будет жить", – подчеркнула Васильева-Штыкина.Останавливаться на достигнутом команда проекта не собирается и уже прорабатывает масштабные планы на будущее. Например, в следующем году в рамках празднования 105-летия со дня Октябрьской революции Анна планирует собрать группу неравнодушных к истории и подвигам своих предков, чтобы повторить маршрут армий Колчака и Каппеля."Естественно, не с военными действиями, а с культурными мероприятиями и обменом опытом, элементами реконструкции, какими-то зрелищными мероприятиями для тех регионов и мест. Ведь все мы помним славные подвиги отцов-казаков, дедов-казаков. Сейчас мы не говорим о политической составляющей. Мы говорим о том, какая была сила и вера народа, что они на одном коне прошли половину России", – отметила она.Сохраняя традицииПознакомить с историей и важными элементами культуры казаков также призван проект Ксении Евтушенко из Союза казачьей молодежи Кубани. Он представляет собой курс обучающих видеороликов, посвященный искусству владения шашкой – фланкировке. Актуальность проекта в том, что в наши дни мастеров этого искусства, способных обучить ему подрастающее поколение, в различных регионах страны становится все меньше."Мы хотим, чтобы этот видеокурс был доступен абсолютно любому на нашей платформе, где пошагово, по примеру разных фитнес-программ, будет рассказано, как должна быть расположена рука, где шашка и так далее. Кроме того, мы хотели бы рассказать и об исторической подоплеке: откуда фланкировка берет начало, почему она является именно казачьим искусством", – рассказала Ксения, добавив, что эти занятия сочетают как физическое, так и духовное и интеллектуальное развитие.Проект возник совсем недавно – в начале учебного года. Тогда, по словам Ксении, в рамках смены атаманов казачьих школ было проведено несколько мастер-классов по фланкировке, которые получили неожиданный отклик."Они посетовали на то, что у них в районах нет носителей этой культуры и что они с удовольствием продолжили бы это искусство, но возможности такой у них нет. Поэтому мы задумали снять цикл видеороликов в надежде, что, когда ребята это освоят, они станут наставниками в своих школах", – отметила Ксения.По ее словам, особых ограничений по возрасту и физической подготовке для желающих обучиться фланкировке нет."Точечно мастер-классы мы даем уже сейчас. Этим могут заниматься и мальчики, и девочки. Те, кто в первый раз столкнулся с шашкой, используют алюминиевый муляж. А те, кто имеет какой-то средний уровень, работают уже с настоящим оружием", – сказала Ксения.Самые младшие участники мастер-классов – воспитанники казачьего детского сада. И среди них особенно выделяется девочка из подготовительной группы возрастом чуть более шести лет, навыкам которой может позавидовать любой взрослый, добавила Евтушенко.В каждый домИдея создания такого обучающего видеокурса возникла неслучайно. Дело в том, что на центральной улице Краснодара каждое воскресенье проходит зрелищный церемониал "Час славы Кубани". Его проводит взвод почетного караула Кубанского казачьего войска, который демонстрирует не только искусное владение шашкой, но и элементы конных упражнений."Когда ребята проходят по центральной улице нашего города, а затем останавливаются напротив администрации края и показывают всем это красивое действо – шашки блестят, виртуозно двигаются у ребят в руках, перебрасываются, – это захватывает. И каждый мальчишка, который это видит, наверное, думает: "А почему бы и не попробовать?". Именно поэтому мы на наши мероприятия стали привлекать специалиста, который может научить детей. А когда услышали отклик от ребят, поняли, что это неизбежно, нужно каким-то образом эту проблему решать", – поделилась Ксения, добавив, что сама с удовольствием готова обучаться фланкировке."Я пробовала, но, может быть, в силу возраста я уже не такая гибкая, и поэтому не очень получается. Однако стремление осталось. Думаю, что, когда эти видеоуроки посмотрю, буду дома крутить. Я бы хотела этому научиться, мне кажется, это красиво, необычно. Не забываем о спортивной составляющей, потому что не так просто это делать. Хотелось бы, чтобы и детям эти занятия были полезны", – резюмировала она.

https://ria.ru/20211015/slet-1754697706.html

краснодарский край

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, иркутская область, байкал, кубанское казачье войско, российское казачество